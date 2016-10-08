Kombilere kış bakımı uyarısı

YOZGAT (AA) – Makine Mühendisleri Odası Yozgat Temsilcisi Tahir Demirel, kombilerde kışlık bakım yaptırılmasının yakıt tüketimini azaltacağını bildirdi.

Kombi bakımı sırasında filtre temizliğinin büyük önem taşıdığını ifade eden Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarında kombi kullanımlarının arttığına dikkat çekti.

Filtreleri kirlenen kombilerin sıcaklığın 50 dereceye ayarlanması durumunda, radyatöre giden sıcaklıkta aynı dereceye ulaşılamayacağını vurgulayan Demirel, şunları kaydetti:

“Bu durum, kombimizin daha fazla yakıt tüketmesine sebep olacaktır. Bunun için filtre temizliğinin mutlaka yapılması, fanların temizlenmesi gerekmektedir. Çünkü fanların zamanla tozdan balansı bozulur, bu da zamanla fanların bozulmasına neden olur. Aynı zamanda filtrelerin tıkalı olmasından dolayı da sirkülasyon pompası zorlandığı için zamanla sirkülasyon pompaları da arızalanır. Gaz enjektörlerinin uzun süre kullanılmaması durumunda örümceklerin zamanla yuva yapabileceğini, bunun da bozuk yanmaya sebebiyet verir. Kombilerimizin bakım işlemlerinin mutlaka yetkili servis ve uzmanlar tarafından yapılması gerekmektedir. Çünkü gaz, yanlış kullanıldığı zaman tehlikelidir. Bunu da yetkili, ehil kişilerin yapmasında fayda vardır. Aldığınız ürünün garantisi ve servisinin yaygın olması da çok önemlidir. Kışın ortasında kombinizin arıza yapması durumunda bunun önemi çok daha iyi anlaşılacaktır. Vatandaşlarımız aldığı cihazların mutlaka yetkili servislerinin olup olmadığına dikkat etsinler.”