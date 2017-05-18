Kombu çayı ile kanseri yendiğini iddia ediyor

Ziraat mahallesinde yaşamış Turgut Terzioğlu, 1963 yılında ÇAYKUR’da bakım yenileme müdürü olarak başladığı işinden 1989 yılında emekli olduktan sonradan bağırsak kanseri hastalığına yakalandı. Uzun vakit hastalığına tedavi ararken yaptığı incelemeler sonucu nehir mantarı denilen Kombu Çayı’nın (Kombucha) kansere iyi geldiğini duyan Terzioğlu, doktorların belirtilen bir aşamaya gelen kanser için tedavi önerilerini reddederek öğrendiği şekilde kombu çayı tedavisine başladı. Terzioğlu, uyguladığı bu çare ile 5 ayda hastalığı yendiğini söyledi.

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Terzioğlu, “Bu kanser babamda da bende de vardı. Kanseri doğal yöntemlerle yenmek için çalışmalar yaptım. Kombu çayını duydum, nasıl hazırlandığı ile ilgili kitaplar tedarik ettim. Daha Sonra anlatıldığı şekilde tedaviye başladım. 5 ayda kanserden bir eser kalmadı. sonradan yakın çevreme de bu çaydan hazırlamaya başladım. onlarda menfaat fark etti. Kim ararsa arasın hiçbir bedensel yardım talep etmeden insanlara muavin olmaya çalışıyorum” dedi.

Terzioğlu, bakteri ve mayalardan oluşan çayın manâlı içeriğinin ‘Kombucha’ denilen dere mantarının oluşturduğunu açıklama ederek “Doğu Asya’da ilk olarak kullanılmış. Oradan dünyaya yayılmış. Mantar, jelatine aynı bir zardan oluşur. Kombucha mantarı çay ve şekerden oluşan besleyici bir solüsyonun içinde yaşar ve bu istikrarsız içinde durmadan ürer. Mantarımsı katman çayın tüm yüzeyine yayılır ve daha sonra kalınlaşır. Kombu Çayı, ilaç olarak kullanılan fermente edilmiş bir dere çeşididir. Yeşil veya bizim Rize çayından yapılabilir” ifadelerini kullandı.

Bayram Ali Sarı