KOMEK kursiyerleri 15 Temmuz şehitlerini andı

KONYA (AA) – Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Programı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, işaret dili kursiyerlerinin sahnelediği eserler ve kahramanlık türküleri katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu, burada yaptığı açıklamada, programa emeği geçenlere teşekkür ederek, 15 Temmuz’un bir milat olduğunu söyledi.

Bu önemli günü zihinlerde canlı tutmak gerektiğini ifade eden Köseoğlu, “Kursiyerler duygularını en güzel şekilde yansıttı. Kalbinde vatan, millet ve din sevgisi olmayan ve bunu hissedemeyenler, böyle güzel eserler ortaya koyamazdı.” dedi.