KOMEK sınıfta öğretiyor, atölyede kazandırıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Mesleki Edindirme Kursları (KOMEK) ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nden (ASEM) mezun olan kursiyerlerine atölyelerde iş imkanı sunarak ekonomiye katkı sağlıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’da 400 binden fazla mezun veren KOMEK’in bir marka haline geldiğini belirterek, Yeni Büyükşehir Yasası ile ilçelerde de yaygınlaşan KOMEK’lerin kursiyerlerin aile bütçesine manâlı ölçüde katkı sağladığını kaydetti. Başkan Akyürek, mezun olan KOMEK kursiyerlerinin ürünlerinin satış merkezlerinde onlar namına satışının yapıldığını, aynı zamanda açılan atölyelerde neredeyse fabrika gibi üretim yapılarak meslek imkanı sağlandığını dile getirdi. başlangıçta KOMEK ve ASEM’lerde mefruşat ile giyim kurslarından mezun olan kursiyerlerin atölyelerde çalışmaya başladığını gösteren Başkan Akyürek, “Saman Pazarı Mefruşat Atölyesi’nden daha sonra Büyük Sinan Giyim Atölyesi de çalışmalarına başladı. Yoğun talebin olduğu atölyelerden 2 dönem kurslara sürekli öğrencilerimiz faydalanabiliyor. İşkur destekli açılan atölyelerde kursiyerler hem öğreniyor, ayrıca de aile bütçesine katkıda bulunuyor. Atölyelerimizde Türkiye genelinden siparişler alınıyor. Çabuk üretimin yanına fason ve özel tasarım çalışmaları da yapılıyor. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi ve özel hastanelerin çarşafları, ameliyat önlükleri, özel firmaların oyun çadırları, sandalye örtüleri, çeyiz ürünleri, mefruşat ve dikişe dair her şey bu atölyelerde dikiliyor. KOMEK atölyelerindeki çalışmalar kursiyerlerin bütçesinin yanına Konya ekonomisine de katkı maddesi sağlıyor” dedi.

Başkan Akyürek, atölye sayısının önümüzdeki dönemde gelen taleplere kadar artabileceğini de sözlerine ekledi.