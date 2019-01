KOMEK VE ASEM’DE YENİ DÖNEM KAYITLARI BAŞLIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nde (ASEM) bahar dönemi kayıtları 21 Ocak’ta başladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK ile ASEM’in toplumun her kesiminden, her yaş grubundan, her eğitim düzeyinden vatandaşları bir araya getirdiğini, verilen eğitimlerin yanı sıra düzenlenen birçok etkinlikle de Konya’nın en önemli sosyal ve kültürel kurumu haline geldiğini söyledi.

68 KURS MERKEZİMİZDE KONYA’NIN HİZMETİNDEYİZ

Başkan Altay, “Ücretsiz sanat ve meslek eğitimleri ile Konyamızda bugüne kadar yüz binleri kucakladık. KOMEK ve ASEM, verilen eğitimler sayesinde kursiyerlerini meslek sahibi yaparken hem sosyal hayatlarına katkı yapıyor, hem de iş dünyasının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya katkı sağlıyor.

Bugüne kadar KOMEK ve ASEM’den 660 bin kardeşimizi mezun verdik, 402 branşa ulaştık. Bu yıl da Kadınhanı ve Ahırlı’da olmak üzere iki ilçemizde ilk kez ASEM’imiz hizmet vermeye başlayacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, meslek edindirme alanında Türkiye’ye model olan KOMEK ve ASEM’in bu dönem de Konya’nın dört bir yanında talep edilen tüm alan ve meslek guruplarında faaliyette olacağını vurgulayarak bütün Konyalıları KOMEK ve ASEM’e kayıt yaptırmaya davet etti.

BAHAR DÖNEMİ’NDE 35 YENİ BRANŞ İLK KEZ AÇILIYOR

Spor ve yüzme dışında bütün kursların ücretsiz olduğu KOMEK ve ASEM’lerde bu dönem mevcut branşlara ilave olarak açılacak branşlar şunlar:

SPSS ile Veri Analizi, İngilizce Konuşma Kulübü, Danışma Görevlisi, Liderlik Eğitimi, Dekoratif Ev Aksesuarları, Okul Taşıtları Rehber Personeli Eğitimi, Özel Yetenek Sınavı ile Kabulü Yapılacak İleri Resim Kursu, Topluluk Önünde Konuşma, Geliştirme ve Uyum Eğitimi, İşitme Engelliler için F Klavye, Kukla Yapımı, Taş Bebek Yapımı, Cam Şişe İçi Süsleme, Özel Gün ve Davetiye Tasarımı, Sija Zobi Sıfır Atık Dönüşümü, Başıboş Hayvanlara Yaklaşma ve Müdahale Teknikleri, Bendir Eğitimi, Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği, Alışkanlık ve Eğitim Sorumluluğu, İnsan Kaynakları Geliştirme, Klasik Danslar, SPA Personeli Eğitimi, Yüksek Verimli Tavuk Yetiştiriciliği, Tashih-i Hurûf, Sebze Fidesi Üretimi, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaynakçı Eğitimi, Koyun Yetiştiriciliği, Çocukla İletişim, Çocuklarda Uyum Problemi, Kanaviçe, Halkla İlişkiler ve Organizasyon, Kültür Solucanı Yetiştiriciliği ve Vermikompost, Sandık Kurulu Görevlilerinin Eğitimi, Beyaz Peynir Üretimi, Bitki Zararlıları ile Mücadele ve Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları.

KAYITLAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK

KOMEK ve ASEM için bahar dönemi kayıtları 21 Ocak’ta başlayacak ve 3 Şubat’ta sona erecek. www.konya.bel.tr ile www.komek.org.tr adresi üzerinden alınacak kayıtların sona ermesinin ardından eğitimler; hafta içi gruplar için 11 Şubat’ta, hafta sonu grupları için 16 Şubat’ta başlayacak. Güncellenen 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi’ne komek.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.D.DOĞAN