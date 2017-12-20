KOMEK’te temel ses ve musiki eğitimleri devam ediyor
KOMEK bünyesinde açılan musiki dersleri yoğun ilgi görüyor. Kişisel gelişim kurslarından dil kurslarına, bilişim teknolojilerinden kursundan meslek edindirmeye yönelik 310 farklı branşta eğitim veren KOMEK, bir taraftan açtığı sanat ve müzik kurslarıyla da şehrin kültür hayatına katkı sağlıyor. Bu kapsamda KOMEK Mahmudiye Ali Gav Güzel Sanatlar Merkezi’nde, Klasik Türk Musikisi Bestekarı ve Ses Sanatçısı Hafız Ahmet Çalışır tarafından temel ses ve müzik eğitimi veriliyor. Ağırlıklı olarak din görevlileri ve öğrenciler ile değişik meslek gruplarından katılımın kursta 60 kursiyer, kendini geliştirme imkanı buluyor.
KOMEK toplumsal rehabilite programı
Klasik Türk Musikisi Bestekarı ve Ses Sanatçısı Hafız Ahmet Çalışır, Büyükşehir Belediyesi’nin KOMEK ile sunduğu imkanların sadece eğitim vermek maksadında olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir rehabilite programı olduğunu ifade ederek, eğitimlere 15 yaşından 70 yaşına kadar kursiyerlerin katıldığını dile getirdi. Çalışır, “Burada hem kişisel tatmin, hem de musiki talimi söz konusu. Fakat biz sadece musiki değil Kur’an-ı Kerim bağlamında da bu işi yapmaya çalışıyoruz. İslam medeniyetine baktığımız zaman musikinin taşıyıcı kolonları hafızlardır. Burada yapmaya çalıştığımız eğitimde hem bir musiki meşki, hem de Kur’an musikisiyle nasıl mecz edilir düşüncesiyle ders yapmaya çalışıyoruz” dedi.
Türk musikisini sevdiklerini belirten kursiyerler de kendilerini geliştirmek için temel ses ve musiki eğitimi aldıklarını ifade etti.
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KOMEK’te temel ses ve musiki eğitimleri devam ediyor
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