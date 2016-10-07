KOMEKte yeni dönem dersleri başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye model olan meslek edindirme markası KOMEK’lerde yeni dönem dersleri başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, eğitime, istihdama, sosyal ve kültürel hayata katkı karşılayan KOMEK ve ASEM’lerin bu dönem merkez ve 18 ilçede 30 bine yakın kursiyere farklı branşlarda eğitim vereceğini ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Iş Edindirme Kursları (KOMEK) ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezileri’nde (ASEM) yeni dönem dersleri başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, halk müziği üniversitesi haline gelen KOMEK’lerin Türkiye’ye model olduğunu söyledi. KOMEK’in Yeni Büyükşehir Yasası ile ilçelerde de yaygınlaştığını ve her geçen gün büyüdüğünü belirterek Başkan Akyürek, bugüne değin 400 binin üzerinde kişinin KOMEK’ten istifade ettiğini kaydetti. KOMEK’te yeni dönem eğitimlerinin 18’i ilçelerde olmak üzere şehir genelinde 55 merkezde 30 bine yakın kursiyerle başladığını dile getiren Başkan Akyürek, bu sene ilk kez Ilgın ve Ereğli’nin yanı sıra Akşehir’de de bayan lokalleri olarak tayin yapan ASEM’lerde tescil alındığını, 12 ilçede de KOSGEB işbirliğiyle Uygulamalı Girişimcilik Kursu’nun açıldığını açıklama etti. Başkan Akyürek, KOMEK ve ASEM’lerde eğitim alan öğrencilerin İstihdam Atölyeleri’nde ürettikleri ürünleri KOMEK satmak bürolarında satarak aile bütçelerine katkı sağladıklarını belirtti. Kurslarda açılan branşların halkın ihtiyaç ve önerileri doğrultusunda belirlendiğini, KOMEK’ler ve onun bünyesinde açılan ASEM’lerin Konya’nın eğitim ve istihdamına katkı sağladığını vurgulayan Başkan Akyürek, “Bütün hemşerilerimizin istihdama katkıda bulunan, sanatkar yetiştiren ve kursiyerlerin kişisel gelişimine destek olan KOMEK’lerden sertifika almalarını diliyorum. Bu sertifikalarla keza meslek bulmaları kolaylaşacak, ayrıca de sosyal çevre ve komşuluk ilişkileri gelişecek” diye konuştu.

KOMEK ve ASEM’lerde unutulmaya yüz tutmuş hüsn-ü hat, ebru, çini, ahşap kakma ve kaligrafi gibi gelenekli sanatlara yönelik kursların yanı sıra; egzersiz hayatı, bilişim teknolojileri, hasta ve yaşlı hizmetleri, hukuk, sağlık durumu, sanat ve tasarım, spor, bireysel gelişim, yabancı dil, ofis yönetimi, tekstil, cihaz, metal teknolojilerine yönelik branşlarda da halka hizmet veriliyor. KOMEK ve ASEM’lerle ilgili veri almak isteyenler www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adreslerinden ulaşabilir.