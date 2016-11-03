Komisyon İlker Başbuğu dinledi

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 15 Temmuz Darbe Girişimi Komisyonuna data verdi. Komisyona gelmesinin nedenlerini anlatan Başbuğ, “Birincisi bu yüce kurumun TBMM’nin manevi şahsiyeti aleyhinde duyduğumuz saygı bugün burada bulunmamın başlıca nedenidir. İkincisi, ise her ne değin bu konuya ilişkin düşüncelerimin kamuoyuna paylaşmışsam da bu görüşlerimin TBMM zabtına girmesini önemsiyorum. Bir gün konuşmalar kitaplar kaybolabilir fakat Meclisin kayıtları, zabıtları yüzyıllarca yaşayacak” diye konuştu.

Partiler üstü bir durumda olduğunu belirterek komisyon üyelerine “Soruları yönetirken partiler üstü olduğumu unutmayın lütfen” diyen Başbuğ, “FETÖ’ye ilişkin en açık hitabe alan devlet adamı ve bürokrat benim. 15 Temmuz gecesi Türkiye’nin yaşadığı en korkunç gecelerinden birisidir. Bu hareket demokrasiye karşıdır yapanlar teröristtir. Yapılanları lanetliyorum. 246 kahraman evladımızı şehit verdik. Türkiye o gece bir felaketin eşiğinden dönmüştür. Allah korusun başarılı olsalardı bugün Türkiye’nin nerede olduğunu dikkate almak zeka istemiyorum. Ama inanınki eğer onlar başarılı olsaydı bugün Türkiye’de ne demokrasi, ne laik devlet sistemi ne hukuk devleti zerresi besbelli kalmazdı. Ben o düşüncedeyim. Bu yaşanılan olay önemli, korkunç kapsamlıdır bana göre. Bu yaşanılanların bir oyun diye değerlendirilmesi ya da öteki terimlerle değerlendirilmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu düşüncelere ve değerlendirmelere katılmadığımı ifade ediyorum. Başarısız kalmıştır darbe girişimi. Hepimizi mutlu eden bir noktadır bu. Başarısız kalmasının arkasından fazla niçin var elbette tek nedene indirgeyemeyiz. Bana sorarsanız niçin 15 Temmuz başarılı olmadı en büyük faktör ne? Ben derim fakat TSK’nın komut akademisinin darbe girişimine karşı durması ve bu girişime direnmesidir. En kayda değer neden olarak bunu düşünürüm” ifadelerini kullandı.

“15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİ FETÖ’NÜN SİLAHLI DARBE GİRİŞİMİ OLARAK İSİMLENDİRİYORUM”

15 Temmuz darbe girişiminin Fetullah Tebessüm Eden’in talimatıyla gerçekleştiğini açıklayan Başbuğ, “15 Temmuz nedir ve nasıl isimlendirilir? 15 Temmuz darbe girişimini FETÖ’nün silahlı darbe girişimi olarak isimlendiriyorum. Ve bu darbe girişiminin Gülümseyen’in talimatı çerçevesinde gerçekleştirildiğine inanıyorum. Neden mi? Bir Genelkurmay Başkanı verdiği ifadede, ’Birisi bana geldi dilerseniz sizi kanaat önderimiz Gülümseyen ile görüştürürüz’ dedi. Doğruluğundan en ufak kesin olmama duymam ifadeden bu manâlı bir açıklama. Adil Yetim olayı var. Bu yetmez gibi diğer taraftan Kemal Batmaz diye bir adam çıktı. Bu girişimin Gülümseyen göre dikte verilip yapılmadığını görmemek büyük bir kusur olur” açıklamasında bulundu.

“15 TEMMUZ ASKERİ DARBE DERSENİZ BU TSK’ YA BÜYÜK HAKSIZLIK OLUR”

15 Temmuz darbe girişiminin Fetullah Tebessüm Eden’den emir alan cunta tarafından gerçekleştirdiğini belirten Başbuğ, “Oysa 15 Temmuz’da yaşanılan olayları Türkiye’nin geçmişte yaşadığı askeri darbelerle benzer kapsamda aynı şekilde düşünülmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu ülke askeri darbeler yaşadı geçmişte. Kimisi emir komuta zincirinde kimisi TSK’da oluşmuş cuntalar göre yapıldı. 15 Temmuz olayı da bir cunta. Silahlı kuvvetler içinde cunta fakat bu cunta Gülümseyen’den dikte alıyor. 15 Temmuz askeri darbe derseniz bu TSK’ya büyük haksızlık olur. TSK’nın komutanları bu darbeye direnmiştir. Hayatlarını kaybetme pahasına. Ayırın lütfen. Bu Tebessüm Eden’in TSK’ya sızdırdığı bir silahlı darbedir. Eğer burada hemfikirsek araştırma komisyonu olarak başlıca üzerinde durulması gereken sorular şudur? TSK’da bu cunta nasıl oluştu. Peki bu yapılanma nasıl tespit edilemedi. Darbe girişiminin hazırlama süreci olmadan uygulandığını düşünmek akla ziyandır bunun süresi ne dek olduğunu bilemiyoruz. Aylar olması gerekli en azından. Türkiye’nin istihbarat birimleri nasıl bu hazırlık süresini saptama edemedi. Ciddi bir zafiyet söz konusudur. üstünde durulası gereken sorular bunlardır. 2002-2010 dönemi hatta 2008-2010 dönemi ve ayrıldığım güne dek olan konular üstünde düşüncelerimi paylaşmak isterim” değerlendirmesinde bulundu.

“8-9 polisin Tebessüm Eden cemaatiyle ilişkisi olduğu yazılıydı, polislerle ilgili isimleri başbakana verdim”

Başbuğ konuşmasına şöyle devam etti:

“1992 yılında MITOS’e sivil bir birey getirildi. 2002-2010 dönemi ben orgeneral oldum. MITOS’ten tek bir rapor gelmedi. Diğer raporlar geldi mi geldi. Mehmet Kurdoğlu cemaatiyle ilgili geldi. 2002-2010 döneminde TSK’dan MITOS raporu olmadan hiç kimse atılmadı. Bu dönemde uzaklaştırılan herkesin peşinde MIT raporu vardı. Raporu aldık verirken komutanım bu raporu size gayri resmi olarak veriyorum dedi. Benim için oradaki bilgiler manâlı. Raporu aldık baktık ne var raporda. Gülen cemaatiyle ilgili sağda solda genel bilgiler basında medyada. İyi kötü biliyoruz lakin bize ey gerekli bu adamlar silahlı kuvvetler nasıl sızıyor. Bizde kimse var ismen. Değil fakat. Ad var isimler vardı o raporda. Polislerle ilgili isimler vardı. 8-9 polisin Gülen cemaatiyle ilişkisi olduğu yazılıydı. Polislerle ilgili isimleri başbakana verdim. En tepesinde listenin Ali Fuat Yılmazer vardı. Benden sora bunların tümü görevden alındı. Fakat benim döneminde bunlarla ilgili bey yapılmadı. İkinci kaynağımız emniyet istihbarat üçüncü kaynak jandarma istihbarat. Isim gelmesi lüzumlu ama işlem yapabilesiniz. 2002-2010 döneminde ismen gelen bilgi yoktur. Peki nasıl çözülecek. Karargaha dikte verdim dedim oysa bu konu tanıdık olmayan ordularda nasıl yapılıyor. Alman-ABD ordusunu inceledik. Konu ne şu: TSK mevcut yasalara kadar yetki ve sorumluluklara tarafından TSK’nın kendi personelini takip izleme karargah ve birlikler içindedir. Adam çıktıktan sonradan karargahtan birlikten kayda değer olan dönem o dönem. TSK’nın o dönemle ilgili ne yetkisi ne imkan kabiliyeti vardır. ABD’de, Almanya’da yasa ile belirlenmiş personel izleme birimleri var. İlgili kurumların verdiği bilgiler çerçevesinde 24 saat izliyor.”

“Ara Sıra konuşuluyor niye önleme istihbaratını başlatmadınız diye” ifadesini kullanan Başbuğ, “ Hukuk devletinde hadi önleme istihbaratı mı başlatayım bizim yasalarımızda çizilmiş olan konular. Genelkurmay başkanlığı döneminde başbakana talep ettim. Bunu MIT müsteşarına vereyim incelesin. Belirtilen süre geçti MIT müsteşarı geldiği zaman böyle yapılanma istiyorsunuz fakat bu olsa da siz bunu kiminle yürüteceksin dedi. Haklıdır alıngan bir konu personel yetiştirme. Bu görevi bizden isteyim biz yaparız. Biz istedik ve yanıt alamadık MIT’cilt. Zorlama dedi şu bu dedi. bir de 2010’ da TSK’da böyle bir yapılanma ile ilgili yasa çıkabileceğini göz önünde bulundurmak akla ziyandır. TSK’ya böyle bir yapılanma verecek yasanın çıkmasını göz önünde bulundurmak insan tabiatına aykırı konudur, akla ziyandır. Böyle bir yapılanmaya silahlı kuvvetlerin şimdi ihtiyacı var. Öteki konu askeri liselerden başlayarak harp okulları sızdılar girdiler. Içten girdiler. Girerken askeri liselere nasıl girdiler. 2003 ten beri ÖSYM ile giriyorlar. Askeri liselere giren öğrencilerle ilgili silahlı kuvvetlerin bir şeyi değil yelken direği. Harp okullarına ise 80’li yılların başından beri ÖSYM ile giriliyor. Sınavlar konusunda yapılması sızdırılması ciddi bir konudur. Ama bunun silahlı kuvvetlerle ilişkisi yoktur. Mülakatta görürsünüz silahlı kuvvetlerle ilişkisini. Mülakatta saptama edemediniz mi derseniz haklı sorudur. Biz bu görüşme konularını çözmek için personel tedarik merkezini kurduk. Bu bizimde hatamız bağlı. Maalesef FETÖ’nün öncelikli sızdığı yerlerden birisi burası personel temin merkezi. Buradaki insanların büyük kısmı bunlarındı. Orada da sonuç alamadık. bu açıdan bakarsanız burada bizim sorumluluklarımız olabilir. Bu konuda son söyleyeceğim şudur, her konuda siyasi makamlarla veri verdik. Komploların peşinde cemaatin ardındaki olduklarını data verdik. Bir görüşmemizde başbakanla Fethullah Gülen cemaati bunu yapan o. Bu korkutma bugün bize yarın size. Ya 2009 yada 2010. Bana dedi fakat komutanım siz bunları çok büyütüyorsunuz. Büyütmüyoruz ciddi bir tehlikedir” açıklamasında bulundu.

“FETÖ’NÜN EN DINÇ OLDUĞU KONU DATA SAHİBİ OLMAKTIR”

Belli Başlı sorun FETÖ’cülerin TSK’ya nasıl sızdığının nasıl saptama edilmediği olduğunu vurgulayan Başbuğ, “Bana tarafından çok acele artı düşünülmeden OHAL’e dayalı kararnamelerle sivil asker ilişkileri düzenlemeye çalışılmakta. MIT içinde TSK’nın etkinliğinin artırılması gerekli. ABD ve Almanya da olduğu gibi personel izleme yapılanmasına geçilmesinin bugün içinde bir gereklilik olduğu. Öteki öneli konu ise TSK’da birinci sicil amirler önemlidir. Birinci sicil amirlerinin yetkisi de sorumluluğu da vardır. Bu konulara ilişkin TSK’da birinci sicil amirlerinin yetki ve sorumlulukları düzenlenmelidir. Personel başkanlıkları orada çalışanları belirli zamanlarda kısa sürede çalışmasını karşılamak lüzumlu. Uzun vakit tutmamak gerekli görevlendirilen kişilere dikkatli olmak lazım. Özellikle tayinleri mutlaka kıstas nesnel kriterle bağlanması gerekli. Personelcilerin değerlendirmesine yan görev yaparsanız yanılgılara meydan verebilirsiniz. Teknolojik imkanları veriyorsunuz yersiz yerlere kadar belki de. Bununla benzer olarak güvenlik tedbirlerinde zafiyet var. FETÖ’nün en dinç olduğu konu bilgi sahibi olmaktır. Bugün bütün çaba özellikle kişisel bilgiler var. Kim ne kadar kişisel bilgiye sahipse böylece hükmetme olanağına sahipsiniz” biçiminde konuştu.

Tebessüm Eden cemaatindeki komploların Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde başladığını, 2005 yılında Şemdinli soruşturmasında birincil kere TSK’nın niyet alındığını kaydeden Başbuğ, “Şemdinli soruşturmasını yürüten itirafçı savcı her şeyi anlattı. Tüm pislikler otaya döküldü bugün. Sonradan 2006 yılı Şubat ayında Ankara’da sauna çetesi, Mayıs’ta Ankara’da Atabeyler çetesi soruşturmaları başlıyor. Sauna ve Atabeyler soruşturmaları zarfında birincil kez sivil mahkeme kadar askeri personel tutuklanmıştır. Ergenekon kapsamında manâlı noktalardan bir tanesi 1 Temmuz 2008’de orgeneral Hurşit Tolun ’un tutuklandı. Önemliydi. Kısa zaman sonradan ben genelkurmay başkanı oldum. 2008-2010 süreci baskı bir süreçti. Bu süreçte yaşanılanların cümbür cemaat göre kolaylıkla anlaşıldığını zannetmiyorum. 3 Eylül 2008 günü garnizon komutanının bu arkadaşları ziyaret etmesini görevlendirdim. Bu görev arkadaşlığının vecibesiydi. daha sonra teğmenler tutuklandı. Ne silahlı kuvvetler ne askeri adalet bu olaylara hazırlanmış değildi. Geliyoruz 2009 yılına. Ergenekon davası 10’uncu dalga tutuklamaları. Yaşanan iki durum fazla manâlı. Bunları anlamazsak bugünü anlamamız zordur 23 Şubat 2009’ da Erzincan’ da yaşandı. İlhan Cihaner Erzincan cumhuriyet başsavcısıyken İsmailağa kapsamında 9 kişiyi tutukladı. Mart ayında soruşturma Gülümseyen’ e dayanmaya başladı. Kayseri de Mart ayında ikinci olayla aleyhinde karşıya kaldık. Bu da hava kuvvetleri savcılığı soruşturma başlattı. Iddiaya Göre balyoz senaryosu belki buralarda oynanacaktı. 25 Mart 2009’ da soruşturmayı yürütenlerde en önemlisi Kayseri İl Jandarma alay komutanı Cizre’deki faali bilinmeyen cinayetler dolayısıyla ifade vermeye Diyarbakır’a çağrıldı. Durumu siyasi makamlara ilettik. Yargı bakanlığı müsteşarı bize sadece ifade, tutuklanma olmayacak dedi gönderdik, tutuklandı” dedi.

“ASKERİ ŞAHISLARIN ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELERDE YARGILANMASI YASASI ÇIKARILDI, BU ANAYASAYA AYKIRIYDI”

İlker Başbuğ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İrticayla çaba eylem planı masanın üzerinde bulundu. Bu plan polis kadar basına verildi. Albay Çiçek 17 Haziran 2009’da ifade verilmeye çağrıldı. En azından iddia edilen kabahat askeri mahalde işlenen suçtur çağıramazsınız yetkili değilsiniz dedik. Taleplerini geri çektiler. Ne olduysa 26 Haziran 2009 günü bu mecliste oldu. CMK’da 250 de bir yasa değişikliği yapıldı. Askeri kişilerin özel yetkili mahkemelerde yargılanması. Bu anayasaya öbür. Anayasa fazla açık. Bu yasa geçti. İkinci madde sivil şahısların her halükarda askeri mahkemelerde yargılamaması. Ha bu tartışılabilir. Bana göre bu yasa değişikliğinde genelkurmay başkanlığının bilgisi var değil. Yasa ne diyor, yasa değişikliğinde genelkurmay başkanlığının bilgisi alınması lazımdı, alınmadı. Bu dürüst değildir. Askeri kişilerin yaptığı suçlarla yargılamayı açan yasa Dursun Çiçek’ le ilgili. Bize kadar sivil şahısların her halükarda sivil mahkemelerde yargılanması Kayseri’deki soruşturmaya ilgiliydi. 30 Haziran 2009 da Dursun Çiçek tekrar çağrıldı. Tutuklandı. Gerekli yerlerde bunu ifade ettik yanlıştık dedik. Anayasaya hüküm varsa anayasayı değiştirmeden yasayı değiştiremezsiniz. Yanlıştır dedik. 18 saat sonra tahliye edildi. 2009 da Ekim ayında nemli imza konusu çıktı. 2009’ da ama nemli imza olarak bahis edilen raporla ilgili adli tıp personelinin jandarma kriminal personelini tümü tutuklu yargılanma safhasında. 10 Aralık 2009’ da Erzincan da yürütülen dava dahilinde Üçüncü Ordu komutanı Erzurum’ a ifade verilmeye çağrıldı. Amaç belli. Bahane göstererek ordu komutanını yollamadık açıklama vermeye. Tutuklanacağı belliydi yolladığımız vakit. Özel yetkili savcı 3’üncü ordu karargahına geldi. Savcının 3’üncü ordu karargahına girmesine müsade vermedik. Bir hafta sonradan İlhan Cihaner 16 Şubat 2010’ da gözaltına alınıp ve tutuklanacaktır.”

“ALDIĞIM KARARDAN DA PİŞMAN DEĞİLİM”

Kozmik odada arama yapılmasına kendisinin izin verdiğine değinen Başbuğ, “25 Aralık 2009’ da kozmik oda başladı. Kozmik oda diye geçtiği için pek diyoruz. İki konu önemli burada. Birincisi kozmik odaya gelen baskın Kadir Kayan kaçmıştır hemen. Bu Kayan, Gülümseyen’in beraatine karar veren mahkeme heyetindedir. Sonra Yargıtay üyesi yapıldı. Bu kozmik odaya egemen Kayan geldi aramak için, bir dakika dedik , başbakana anlatmamız gerekli dedik. Başbakanla bir görüşme yapıldı. Neticede o arama orada yapıldı. Şu hususu dikkatlerinize sunuyorum. 25 Aralık 2009’da başladı, 20 Ocak 2010’da bitti. Yasa derki dominant gider, bakar, anekdot alır doküman alıp çıkaramaz. Oradaki aramada Kadir Kayan oradan bir belge çıkaramamıştır, müsaade etmedik. bir iki şeyi not almıştır. Hepsine bakılması 2- 3 ay sürer zaten çoğu dijital. Kod kelimeler yazıldı. Zaten onları karşılayan bir şey bulunamadı. Hakimin baktığı dökümanları aldık kilitledik, mühürledik kasaya. Şimdi çuval çuval çıktı diyorlar kozmik odadan kayıtlar. Yalan. Kasaya koyduk ne oldu. 16 Mart 2013 bu kozmik oda davasını yürüten savcı ile ilgili onun talebi var. Bu kasada olanları bize verin. Bu yasal mıdır hayır değildir. Lakin verilmiştir. Adli müşavir, komutanı yanıltmış mıdır bilemem. Bu dökümanlar 16 Mart 2013’ te Genelkurmay’dan çıkmıştır ve TÜBİTAK yetkililerine dek gitmiştir basından öğrendiğime kadar bu bilgiler. Ben komutandım o kararı verdim. Bugün olsa tekrar benzer kararı veririm. Bizim elimizde kod kelimeler var. Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı gibi faili bilinmez cinayetlere giden kişiler vardı listede bunlar aradı orada. Bunlarla TSK’nın ilgileri var, yok mudur. Biz kozmik odaya girmeye müsaade edilmesinin ana nedeni budur. Sorumluluk bana ait ben verdim müsade. Müsade vermeseydim giremezlerdi. Niye verdim, eğer müsade vermezsek yarın, ‘tüm faili meçhul cinayetlerin burada kayıtları vardır. Izin vermediler, değil ettiler’. Bu TSK’nın üzerine silemeyeceğimiz bir şaibe olarak kalacaktı. Bu darbeyi almayı ben komutan olarak kabul ettim. Bundan da aldığım karardan da pişman değilim. Müsaade vermeyeceğimizi düşünerek terör örgütü büyük bir töhmet altında bırakacaklarını düşündüler. Kozmik oda 20 Ocak 2010’ da bitti Kozmik Oda. Biz o gün onları düşünemezsek bu adamların 15 Temmuz’ da neler yapabileceğini o gün hiç düşünememişiz. Hiç görememişiz. Bu adamlar camiyi bombalamakla suçlayan halk Atatürk’ün TBMM’yi bombalamayı bile düşünüyorlarmış.biz onu göremedik” ifadelerini kullandı.

İlker Başbuğ yargılandığı dönemde hiçbir süre savunma yapmadığını hatırlatarak, “Savunma yapmadım. Savunma yapmam daha önce ifade ettim makama saygısızlık olur hiçbir zaman yapmadım savunma. Biz bu sözlerinde savunma mahiyetinde değil. Bu kişi TSK’ya sızandır diyor iddianamemde. Bunu düşünüyorlarmış ve yapmışlar” diye konuştu.

“HER ZAMAN ÖZEL GÜNLERİ SEÇMİŞLER”

Başbuğ, şunları kaydetti:

“Çok kimse bilmez. Bu iddianamelerde şu da var. Albay Dursun Çiçek, şube müdürüm benim. Görmüşümdür bir kaç kez. Fakat ilk kez cezaevinde gördüm. kısa boylu derdim. Bu dek boylu olduğunu bilmiyordum. Pek iddialar edildi ki biz öğlen yemeği yemişiz. o bavulcu adam var ya acilen. Ben genelkurmay başkanıyım. Genelkurmay başkanı olarak Albay Dursun Çiçek’ten emir ve talimatlar almaktadır. Çünkü Dursun Çiçek Ergenekon’da daha üstteki noktadadır, diyor. İmam olayı varmış meğer. Biz bunları anlayamadık lakin acilen bu örgütün ne olduğunu anlıyoruz. 22 Şubat günü tutuklamalar oldu. Gün de kayda değer daima özel günleri seçmişler. Bu da psikolojik savaş. Talat aydemir darbe teşebbüsü. 5 Ağustos Atatürk’ e başkomutanlık verilmesidir. Bizi hükümlü ettiler. Günleri bile seçerken dikkat ediyorlar. 23 Temmuz 2010 da 102 birey hakkında yakalama kararı çıkarıldı. bu kararın uygulanmasına imkan vermiyoruz dedik. 2008-2010 şiddet senelerdir. yasalar içinde kalarak elimizden geleni yaptık yaptıklarımız var kesinlikle yapmadıklarımız da olabilir.”

İlker Başbuğ, 6 Ocak 2012 yılında tutuklandığını anlatarak, “Tutuklanmadan evvel 3 Ocak 2012’ de medyaya yansıyan ‘bunu roket koyarak kullanamazsınız’ dedik. Bilmeyen biri fakat bunu buraya koyar dedik. FETÖ burada kudurdu. Asker kullanılamaz şeyleri gömmez diyoruz. Buradan alevlenmeleri o. Bunlar boru demişim. Ya ben bunu dememişim. Bize psikolojik olarak iki noktadan saldırıldı. Biri kağıt parçası iki boru. Boru dememişim. Desem ne olur kabahat mudur. Sonra inceledik bende savcılığa verdiğim ifadede boru dediniz diyor evet dedim diyorum. Sezgi operasyonun gücünü görün anlayın. Daha Sonra inceledi baktık ama bu laf bir siyasetçiye aitmiş” dedi.

İlker Başbuğ, FETÖ ile mücadele konusunda ise, “14 Nisan 2009-7 Ekim 2015’e o günlerin Gülen cemaati bugünlerin FETÖ’cünün en büyük korkutma ve sorun olarak görmekteyim. Devleti ele geçirmeyi hedefleyen bir örgütün Türkiye’nin gündemin çıkarılması için yürütülen tüm çalışmaları dün destekledim bugün de destekleyeme devam edeceğim. Yapılan mücadelenin hangi nedenlere dayanılarak yapıldığını tartışmak bugünün öncelikli konusu yok. Kayda Değer olan bir sorun var. Bana kadar Türkiye’nin bekasını ilgilendiren sorundur bu müdahalede FETÖ kuşkusuz Türkiye’nin gündeminden çıkarılmalıdır. Bu çaba yapılmalıdır. Arkasında şu bu niçin vardır diye buraya takılarak konuyu ayrı noktaya götürmek dürüst yok. O konu tartışılabilir. şu anda ben bunun nedeninin ana kavga konusu olarak bunun ne çıkarılmasını değerlendirmiyorum lakin bakınız kuşkusuz Fethullah terör örgütüne aleyhinde yürütülen çaba 14 Nisan 2009’da dediğim gibi en azından hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, evrensel hukuk çerçevesinde yapılmalıdır” açıklamasında bulundu.

“2007’ DEN DAHA SONRA SİYASİ İKTİDARIN TEBESSÜM EDEN CEMAATİYLE TAM İTTİFAK HALİNE GİRDİĞİ ARTI SİLAHLI KUVVETLERE KARŞI YÜRÜTÜLEN KOMPLOLARA YARDIM VERDİĞİ KANAATİNDEYİM”

Siyasi iktidarın 2007-2012 döneminde Güler Yüzlü cemaatiyle birlikte TSK’ya aleyhinde yürütülen entrika olarak yardim verdiği kanaatinde olduğunu söyleyen Başbuğ, “2007, Türk siyasi tarihinin dönüm noktasıdır, kavşağıdır, kırılma noktasıdır. Neden 2007’ den daha sonra siyasi iktidarın gülen cemaatiyle bütün ittifak haline girdiği artı silahlı kuvvetlere karşı yürütülen komplolara destek verdiği kanaatindeyim. O süreçte bir takım konularda yardim aldığımız durumlarda var. Yardim almadığımız durumlarda var. Çoğunluğu destek almadığımız. Bunun siyasi sorumluluğu olmalıdır. Ahali seçimle bunu görev eder. Demokrasi bunu ödev eder” dedi.

“Kırılma noktası 2011 genel seçimlerdir” diyen Başbuğ, “ Bu cemaatin iktidar partisinden vekil adaylığı istediği yazıldı, çizildi. 2012 de benim alınmam var. Alınmam denemeydi. Testti. Bakalım toplum ne tepki gösterecek. siyasi iktidar ne tepki gösterecek. Ne hoş toplumda kendi kurumda tepki göstermedim. Çıtayı yükselttim MITOS müsteşarı. MITOS müsteşarına da müsaade etseydi kanaatim o fakat üçüncü amaç kendisiydi. Müdahale edilerek süreç engellenmeye başlandı. Savaş 2012’ de başladı FETÖ ile bazıları 2014 diyorlar. Olabilir. ona da saygı gösteriyorum. Ne derseniz deyin. 14 Temmuz 2016 ya değin geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

“CÜMBÜR CEMAAT CUMHURBAŞKANININ BU MÜCADELESİNE BACAK UYDURSAYDI 15 TEMMUZ’A A KAZANÇ MİYDİK, GELMEZDİK”

FETÖ ile dönemin başbakanı olan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tek başına çaba ettiğini kaydeden Başbuğ, “Bu dönemde sayın cumhurbaşkanı tek başına çaba ediyor. 2008-2010’ da da ben tek başıma çaba ettim. İster 2012 deyin ister 2014 deyin, ben 2012’den başlatıyorum. Cümbür Cemaat Cumhurbaşkanının bu mücadelesine but uydursaydı 15 Temmuz’a a gelir miydik, gelmezdik” açıklamasında bulundu.

“27 NİSAN E- MUHTIRASI YANLIŞTIR MUHTIRA DİYEMEZSİNİZ”

“ 27 Nisan’ın e- muhtıra değildir” diyen Başbuğ, “27 Nisan e- muhtırası yanlıştır muhtıra diyemezsiniz. Nerede tehdit? Içten-yanlış onu değerlendirmem. Dönemin genelkurmay başkanı vermiştir ben buna saygı gösteririm. Dürüst mudur yanlış mıdır bu duyuru onu tartışmasına girmem. Muhtıra değil bildiridir” diye konuştu.