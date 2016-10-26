Komisyon Işık Koşaneri dinledi

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner’i dinledi.

Askeri okullarda namaz, içkiye karşın zorlama olup olmadığıyla ilgili soru üzerine Koşaner, “Herkes rahatça namazını kılar kazanç. Cümbür Cemaat askerlik yapmıştır lütfen söyleyin oruca iftara karışan oldu mu imkanlar sağlanmadı mı? Bizim konuya yaklaşımımız böyledir, bizim kimsenin diniyle ibadetiyle, suçlayıcı tavrımız olamaz. Münferit olaylar olabilir lakin bilgimiz dahilinde olmaz. Bir şey duyduk fazla üzüldük mesela. Şehit ailesi başı örtülü diye cenazeye alınmadı dediler. Ne yani, asker silah çekip insanları almadı mı” ifadelerini kullandı.

Bunun üstüne AK Parti ve CHP milletvekilleri aralarında tartışma yaşandı. Askeri okullarda ve orduda dine karşı bir zorlama oluşmasına ilişkin milletvekili sorusuna, CHP İzmir milletvekili Aytun Çıray, dört yerde savaşan ordunun moralinin bozulduğunu iddia etti. Bunun üzerine AK Parti Revza Kan, “Başörtülüler köpekler giremez levhası asıldı. Paşayı yargılamıyoruz, FETÖ’yü yargılıyoruz” biçiminde konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Aykut Erdoğdu ise, “Başörtülüler köpekler giremez yazan şerefsizdir. Bunun imasını TSK konulması kadar güvenli olmayan bir şey olamaz bu bizim ordumuz” diye konuştu.

Koşaner, nerede hata yapıldığına ilişkin soruya, “Bırakın asker kendi kendini korusun, ona asistan olun yeter, müdahale etmeyin, hukuken yardımcı olmak lazım, onun kararlarına saygı duymak lazım. Görevimiz gereği öyle fazla yabancı Genelkurmay Başkanı ile temaslarımız oldu. Herkes bizim şura sistemimize hayrandı, bu sistemimizi yozlaştırmamamız, iyileştirmemiz lazım. Müdahale etmeden ordu kendi kendine sahip çıkarsa bunlar aşılır. Geçmişte oldu diyebilirsiniz hiçbirimiz darbe taraftarı değiliz geçmişte olanları bize söylemeyin” karşılığını verdi.

FETÖ planına ilişkin soru üzerine Koşaner, “Gazeteden göründüğü kadarıyla bir askeri planla alakası değil, yanlış, cılız, düşünülmemiş bir kurmay emeği değil denecek kadar yüzeysel. Amaca yönelme değil. En azından gördüğümüz kadarıyla. İyi bir plan olduğunu kimse söyleyemez ben de söyleyemem” şeklinde konuştu.

Koşaner, istifa etmesine ilişkin olarak, “Büyük bir general, subay, astsubay kütlesi hapisteydi, duruşma görevini yapmıyordu. Savcıların, hakimlerin tutuklamaları hukuka aykırı idi. Rastgele toplu tutuklamalar iyice Silahlı Kuvvetlere mesaj veriliyordu. Kamuoyu nezdinde aşağılamak ve müteakiben kadroları tahliye etmek için. Biz asker olarak dikte verdiğimiz zaman personelimiz ölüyor ölüme gidiyor ben de onların hakkını gözetmek zorundaydım, ben de bunu yaptım. Yüksek Askeri Şura kararlarında bunların hepsini bana attıracaklardı gazeteler yazdı. Mümkün değil buna ortak olmazdık” dedi.

Koşaner, yeni ordu yapısının yanlış olduğunu savunarak, “Darbe girişimi başarısız oldu. 40 yıllık kurumun içinde olunca öyle çok kişiyi tanıyoruz derhal ihraç edilmiş. Ordudan atılmış olanlardan kayda değer bir bölümünün aklanacağını zannediyorum. Yeni yapı kanaatimizle iyice yanlıştır. Askerlikte emir komuta birliği denilen çok kayda değer bir şey vardır. Bu ortadan kalkarsa korkunç sonuçları olur. Yeni sistem dikte komuta sistemini birliğini sağlar mı bilemiyorum. Öğrenciler erler var tutuklu. Emrin sonu nereye varacak bilmeyenler. Askeri savcılar olmadığı için bazı şeylerin yorumlanması sivil savcılar tarafından çok çok yanlış yorumlanıyor. Bir örnek; Birlik komutanı evinde kıyafetini giyerek birliğe gidiyor. Savcı soruyor. Niye giyindin? Asker birliğe giyinerek gidilir, bunu sivil savcı bilmez” dedi.