KONESOB üyesi oda başkanlarına vergi ve SGK bilgilendirmesi

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) tarafından düzenlenen Başkanlar Kurulu Toplantısında Konya ve Antalya Ücret Dairesi ile SGK yetkilileri, vergi affı ve yeni düzenlemelerle ilgili bilgilendirildi.

Antalya’da bir otelin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantının başlangıç konuşmasını KONESOB Birlik Başkanı Ali Osman Karamercan yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını hiçe sayarak şehit düşen vatan evlatlarını andıran Başkan Karamercan, bu şehitler aralarında esnafların da olduğunu belirterek, Aziz Türk Milletinin 15 Temmuz şehitlerini unutmayacağını açıklama etti.

Programa konuşmacı olarak katılan Aidat Dairesi ve SGK uzmanlarının Esnaf Odası Başkanlarına yeni aidat kanunu hakkında detaylı bilgilendirme yapacağını ifade eden Başkan Karamercan, bütün esnaf ve sanatkarların torba yasadan yararlanmasının önemine uyarı çekti.

Konya Özgürlük Muhasebeci Finansal Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Seyit Faruk Özselek de konuşmasında, “15 Temmuz’da gerçekleşen darbe girişimi ilk kez elde etmek üzere geçmişten bugüne değin her şekilde ve nereden gelirse gelsin terörün her türlüsünü lanetliyor ve kınıyorum” dedi.

Özselek, milli birlik ve beraberlik içerisinde Türk milletini ve Türkiye’yi hiçbir gücün yıkamayacağını vurguladı. Esnafların ve toplumun ödenti yapılandırmasına duyarlı davranması gerektiğini vurgulayan Başkan Özselek, “Ücret borçlarını indirimli şekilde ödemeleri esnaf ve sanatkarlarımıza avantaj sağlayacak. 30 Haziran 2016 tarihine dek olan borçları kapsayacak olan kamu alacaklarının bitmiş yapılandırılması, piyasaları ekonomik yönden rahatlatacak bir uygulamadır. Yapılandırma başvuruları da Ekim ayı sonuna kadar yapılabilecek. Bizler yıllardan beri savunduğumuz sigorta ve yakında Tahvil-Kur primlerine de başlayacak olan peşim ödeme indiriminin ücret ödemelerinde de uygulanmasını istek ediyorduk. Geçtiğimiz günlerde Sayın Maliye Bakanımız bunun da müjdesini verdi. Konya SMMMO olarak her zaman esnaf kardeşlerimizin menfaatleri doğrultusunda her türlü girişim ve projenin destekçisi ve takipçisi olacağımızı belirlemek istiyorum Ufak esnaf var epeyce bu ülkeye katma bedel defalarca daha yüksek olacaktır. Kuşkusuz esnaf ve muhasebe birbirinden öbür düşünülemez bir bütündür. Menfaatlerimiz için beraber yürümeli ve beraber düşünmeliyiz” diye konuştu.

Protokol konuşmalarından sonra seminere geçildi. Konya SGK Merkez Müdür Yardımcıları Sami Öner ve Abdullah Özdemir, Esnaf Odası Başkanlarına SGK ve Bono-Kur ile ilgili yeni düzenlemeler hakkında detaylı bilgiler verdi.

Seminerde hem Antalya Vergi Dairesi Grup Müdürü Cemal Akpınar ve Tahsilat Müdürü Süleyman Tekin ise ücret affıyla ilgili sunum gerçekleştirdi. Soru cevap kısmıyla devam eden bilgilendirme toplantısı, teşekkür plaketi takdimiyle son buldu.