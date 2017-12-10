KONESOB’ta oda genel sekreterleri bilgilendirildi

Seminerin açış konuşmasını KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan yaptı.

Esnaf teşkilatında genel sekreterlerin odaların işleyişinin düzgün yürütülmesi için hayati önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Karamercan, “Esnaf ve sanatkarlarımızı ilgilendiren çok sayıda kanun ve yasal düzenleme yapılıyor. Her gün yeni kanunlar, yönetmelikler çıkıyor, bu bağlamda genel sekreterlerimizin bunları takip etmesi, kendilerini sürekli geliştirmesi, oda başkanı ve yöneticilerini bilgilendirmesi ve yönlendirmesi gerekiyor. Genel sekreterlerimiz dinamik ve aktif olduğu sürece odalarımız da daha iyi hizmet üretir, esnafın beklentileri daha kolay karşılanır” dedi.

Konuşmasında, “KONESOB olarak amacımız esnaf ve sanatkârlarımızın çalışma hayatını kolaylaştıracak faaliyetleri hayata geçirirken odalarımızı daha iyi hizmet sunacak yeterliliğe kavuşturmaktır” diyen Başkan Karamercan, “Bu doğrultuda düzenli olarak teşkilatımızı, Birliğimize bağlı Oda ve genel sekreterlerimizi eğitim seminerlerimizle bilgilendiriyoruz” diye konuştu.

“Oda seçimleri demokrasinin göstergesidir”

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren esnaf teşkilatında seçimli genel kurul döneminin başlayacağını hatırlatan KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, “Hepimizin amacı esnaf ve sanatkarlarımıza en iyi hizmeti sunmak ve esnaf teşkilatını güçlendirmektir. Seçimler de bu açıdan büyük önem taşır. Seçimler demokrasinin göstergesidir. Odalara birden çok aday çıktığında rekabet ortamı doğar. Rekabet kaliteyi getirir. Önemli olan başkan adaylarının kendini esnafa iyi anlatmasıdır. Genel sekreterlerin görevi; seçim sürecini sıkıntısız olarak atlatabilmek için kanunlara uygun olarak gerekli yazışmaları yapmak, seçimi organize etmek ve süreci yönetmektir. Bu seçim dönemini de Ahilik terbiyesine uygun, esnaf teşkilatına yakışır bir dönem olarak geçireceğimizi umuyorum. Sizlere de seçimlerde başarılar ve kolaylıklar diliyorum” dedi.

Genel kurul işlemleri anlatıldı

Seminerde ayrıca KONESOB Genel Sekteri Ziya Yavuz da selamlama konuşması yaptı. Konuşmaların ardından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü adına Araştırmacı Cevat Akgönüllü, genel sekreterlere, genel kurul işlemleri ve Oda seçimleriyle ilgili bilgilendirme yaptı.

Soru ve cevap bölümünün ardından KONESOB yöneticileri, seminere katılan genel sekreterlerle birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi ve kapanış yapıldı.