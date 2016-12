konesobtan-oda-genel-sekreterlerine-bilgilendirme

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) genel sekreterler hizmet içi eğitim semineri, birliğe yan 84 oda genel sekreterinin katılımıyla gerçekleştirildi.

KONESOB konferans salonunda düzenlenen seminerde konuşan Birlik Başkanı Ali Osman Karamercan, amaçlarının esnaf ve sanatkârların çalışma hayatını kolaylaştıracak faaliyetleri hayata geçirirken odaları da daha iyi hizmet sunacak yeterliliğe kavuşturmak olduğunu söyleyerek, “Bu doğrultuda ahenkli olarak teşkilatımızı bilgilendirmekte ve her sene yönetici ve personele eğitim seminerleri düzenlemektedir” dedi.

Seminerde genel sekreterlerin talepleri doğrultusunda iki belli başlı konu başlığının her yönüyle ele alınacağını belirten KONESOB Başkanı Karamercan, “Bu konu başlıklarını muhasebe uygulamaları ve ESBİS (Esnaf Veri Sistemi) uygulamaları olarak belirledik” diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü; “Teşkilatımızda kuruluş amacına uygun bir şekilde nitelikli ve aralıksız hizmet sunumunun sağlanması önceliğimiz. Bu önceliğe uygun olarak önümüzdeki çalışma döneminde yeni faaliyetlerimizi ve projelerimizi hayata geçireceğiz. İlçelerimizi dolaşarak bütün odalarımızın genel sekreterlerini ve başkanlarını uygun ziyaret ettik. Dertlerini dinledik, görüş ve önerilerini aldık. Bu süreçte de en büyük destekçilerimiz siz genel sekreterlerimiz olacaksınız. Bilindiği üzere yasal düzenlemeler genel sekreterlerimize ağır bir sorumluluk yüklemektedir. Bu görevleri yerine getirebilmek için genel sekreterlerimizin kendilerini geliştirmeleri ve esnaf ve sanatkârlarla ilgili gelişmeleri peşine düşüp takip etmeleri ağırlık taşımaktadır. KONESOB olarak, görevlerinizi en iyi şekilde yerine getirmenizi temin etmek üzere farklı alanlara yönlendirilmiş etkinlikler yürütüyoruz. Her seminerde dile getirdiğimiz üzere Birliğimize taleplerinizi, sorunlarınızı ve önerilerinizi tekrar tekrar iletebilirsiniz. Sizlerden gelecek bakış ve öneriler bizlerin daha iyi hizmet vermesine imkân sağlayacaktır. Değerli genel sekreter arkadaşlarım, hizmetiçi eğitim seminerimizin siz değerli genel sekreterlerimize faydalı olacağını umuyor ve başarı dileklerimle saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.”

Seminerde konuşan KONESOB Genel Sekteri Ziya Yavuz da, “Burada alınan bilgilerin bununla beraber sizin özel hayatınızda size yararlı olacak bilgiler. Bu noktada mesleki eğitim bilgileri diyebileceğimiz bilgiler. Bir muhasebe bilgisine sahip olmak bununla beraber bir iş sahibi edinmek anlamına da gelir. Dolayısıyla hizmet içi eğitim toplantılarının fırsat olarak değerlendirmenizi istiyorum” dedi.

Konuşmaların arkasında TESK Muhasebe Müdürü Soner Bektaş muhasebe uygulamaları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü Uzmanları Mehmet Yasir Herdem ve Uğur Özbek, ESBİS bilgilendirme ve başvuru sunumu yaptı. Seminerin sonunda soru ve cevaplar ve kapanış değerlendirmesi yapıldı.