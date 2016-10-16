Kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Konya’da kontrolden meydana çıkan otomobilin kaldırımda bekleyen elektrikli bisikletli gençlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 birey öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Meram ilçesi Beyşehir Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar B. yönetimindeki 42 CBY 75 plakalı araba kontrolü kaybederek kaldırımda elektrikli bisikletle duran Berat Bıyıkoğlu ve arkadaşlarına çarptı. Çevredeki vatandaşların kaza ihbarı sonrası olay yerine polis ve 112 acil sıhhat ekipleri sevk edildi. Afiyet ekipleri 14 yaşındaki Patent Bıyıkoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası yaralanan araba sürücüsü ve çarptığı Ekrem B. (18), Meriç B.(14), Mustafa B. (17) ve Celal T. (15) çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.