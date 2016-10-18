Kontrolden çıkan pikap ağaca çarparak durabildi

Konya’da yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan pikap, ağaçlara çarparak durabildi.

Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi ile Adana Çevre Yolu kesişiminde bulunan üstteki geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben, Ferhat D. yönetimindeki 55 DV 867 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Hızla yoldan çıkarak yol kenarındaki daha alçak yoldaki toprak alana düşen vasıta, ağaçlara çarparak durabildi. Kazada araçta yer alan Atilla Y., hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansta birincil müdahalesi yapılan Atilla Y., durumunu iyi olması nedeniyle hastaneye götürülmedi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.