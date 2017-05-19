Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçerek minibüse çarptı: 11 yaralı

Kaza, Konya-Ereğli karayolunun beşinci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Niğde’den gelerek Konya’daki arkadaşlarının ziyaretinden dönen şahısların içinde bulunduğu Recep A. idaresindeki 51 EU 742 plakalı iddiaya minibüs yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aleyhinde şeride geçen 42 ABK 46 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık Durumu Ekipleri sevk edildi. Olay yerinde birincil müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla değişik hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.