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Konuk gençler KÜ Rektörünü ziyaret etti

01 Ağustos 2017 Salı, 08:45

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KIRIKKALE (AA) – Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen “Damla Projesi” kapsamında Kırıkkale’ye gelen 20 üniversite öğrencisi, Kırıkkale Üniversitesi (KÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız’ı ziyaret etti.

Rektör Yıldız, gençleri kabülde yaptığı konuşmada, “Damla Projesi” gibi sosyal sorumluluk projelerinin toplumun farklı kesimlerini bir araya getirdiğini, toplumsal birlik ve bütünlüğe önemli katkılar sağladığını söyledi.

Proje koordinatörü Sümeyye Sertkaya ise Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen üniversite öğrencileriyle birlikte kentte çok güzel etkinlikler yaptıklarını belirterek. kendilerine yardım eden herkese teşekkür etti.

Ziyarette gençler Rektör Yıldız’a plaket takdim etti.

"Damla Projesi" Kırıkkale Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız

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