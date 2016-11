Konuk: “İyilik de kötülük de bulaşıcıdır, biz iyiliği yaymaya çalışıyoruz”

KONYA (İHA) Tesis yatırımlarıyla bölge ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar yapan Konya Şeker, kan bağışını düzenli bir şekilde sürdürürken, organ bağışıyla da örnek oldu.

41 tesisiyle alan ve ülke ekonomisini canlandıran Konya Şeker, sosyal yükümlülük projeleriyle de farkını ortaya koyuyor. Dünyanın en büyük yiyecek şirketleri arasına girmeyi hedefleyen Konya Şeker, bu iddiasına peyderpey ilerlerken hayata geçirdiği sosyal mesuliyet projeleriyle de örnek oluyor. Sosyal duyarlık çerçevesinde milletimizin yardımlaşma, dayanışma hasletlerini ortaya çıkarmak için kurum bünyesinde başlattığı organ bağışı kampanyasını bütün iştirakleriyle destekleyen Konya Şeker’deki bağışçı sayısı 3 bini geçti.

Konya Şeker organ bağışında elde ettiği bu başarıdan nedeniyle Sıhhat Bakanlığı kadar ikinci kez sertifika ile onurlandırıldı. Organ Bağışındaki hassasiyeti başlangıçta 2012 yılında yeniden Sağlık Durumu Bakanlığı tarafından ödüllendirilen Konya Şeker’e Bakanlık göre 4 yıl sonradan ikinci kez sertifika verildi. Konya Şeker Ailesinin organ bağışı konusunda gösterdiği kurumsal duyarlık sebebiyle düzenlenen tören, Konya Şeker merkez kampüsündeki konferans salonunda gerçekleştirildi.

“Bu bir seferberliktir”

Sağlık Bakanı Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Ögütken, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Davetli, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Konya Sağlık Durumu İl Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci ile çok sayıda ilgilinin de hazırlanmış bulunduğu programa, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Idare Heyeti üyeleri, AB Holding bünyesindeki iştiraklerin yöneticileri ile Konya Şeker çalışanları katıldı.

Programda konuşan İl Müftü Yardımcısı Muharrem Biçer, insanın insana faydasının olması değin değerli bir şeyin olamayacağını ifade ederek, organ bağışının candan cana sadaka olduğunu belirtti.

Konya Sıhhat İl Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci de konuşmasında, Konya’da her türlü yardımın fazla pozitif yapıldığını lakin konu organ bağışına gelince Konyalıların yeterince konuya alaka göstermediklerini ifade etti.

Sağlık Durumu Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken de konuşmasına Konya Şeker ailesine teşekkür ederek başladı. Ahmet Baha Öğütken ülkemizde her sene 3 bin kişinin organ nakli yetersizliği sebebiyle hayatını kaybettiğini belirterek, Sağlık Durumu Bakanlığının organ nakli hususunda her türlü desteği verdiğini söyledi. Ahmet Baha Öğütken, “Recep Konuk beye bu duyarlığı oluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Bu bir seferberliktir. Her türlü kara hava ve diğer ambulanslarımız organ nakli hususunda seferlik halindedir. Bu konuda belirlenmiş talimarlarımız vardır. Bir canın kurtulması için her türlü seferberlik yapılmaktadır. Muhakkak ancak Konya Şeker’in bu tavrı fazla önemlidir, en asli görevleri en güzel şekilde yapan Konya Şeker bu tavrıyla da örnek olmuştur. Kuşkusuz medyamız, din adamlarımız ve bütün ilgili kurumlarımız bu seferberliğe katılmalı, toplumumuz bilinçlendirilmeli, organ bağışı konusundaki eksiğimiz kapatılmalı ve bağış artırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Organ bağışında ülkemiz yetkisiz”

Konya Valisi Yakup Canbolat ise, organ bağışı konusunda ülkenin yetersiz olduğunu, bu konudaki duyarlılığın artırılması gerektiğini açıklama ederek, “Konya’mıza hatta ülkemize örnek olabilecek böyle bir çalışma için, Konya Şeker Ailesine ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı, Milletvekilimiz Sayın Recep Konuk’a teşekkür ediyorum. Organ bağışı konusunda ülkemizin eksik olduğunu biliyoruz, bu konudaki duyarlılığın artırılması gerektiğini de görüyoruz. Her organ bağışı yeni bir hayattır. Bir gün kendimizin ya da çok yakınımızdaki bir insanın organa gereksinim duyacağını hiç birimizin unutmaması gerekir. Organ bağışı ile insanlarımızın hayata dönmesini sağlayabilir, acılarını dindirebilir, yaşadıkları hüznü sevince çevirebiliriz” şeklinde konuştu.

“Hassasiyetimiz, milletimize olan sevginin göstergesidir”

AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk da, “Konya Şeker ailesinin lüzum kan bağışı gerekse organ bağışı kampanyası vesilesiyle sergilediği hassasiyet ve her arkadaşımızın gönülden katılımı, bu ailenin bu ülkeye ve bu ülkenin insanına duyduğu sevgisinin göstergesidir” dedi.

Başkan Recep Davetli konuşmasında, “Organ Bağışı Haftasının, hayata tutunmak için umut ışığı bekleyen kardeşlerimizin ve ailelerinin hayatlarının aydınlanmasına, umutlarının artmasına vesile olmasını, her konuda cömertliğini belirten milletimizin kendi karakterine uygu, hasletlerine uygu şekilde organ bağışı konusunda da hassasiyetini sergilemesine vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

3 binden pozitif konya şeker çalışanı organlarını bağışladı

Konya Şeker ailesi olarak her yıl Organ Bağışı Haftasını, mesuliyetlerini yerine getirmiş olmanın iç huzuruyla kutladıklarını dile getiren Başkan Recep Konuk, “Kurumumuz bünyesinde 2007 yılında başlattığımız organ bağışı kampanyasında bu sene itibarıyla 3 bini aşan gönüllü bağışçıya ulaştık. Her fani bir gün ölümü tadacak. O gün geldiğinde hayata tutunmak isteyen bir kardeşine umut ışığı yanmak için benden sonrası tufan, dememe erdemini sergileyen bütün arkadaşlarımı sergiledikleri hassasiyet, gösterdikleri yiğitlik ve Konya Şeker’in sergilediği gayreti, iktisadi sahadan sosyal sahaya da taşıyan ve Konya Şekerlilik duruşuna organ bağışı konusunda da sahip meydana çıkan bütün çalışanlarımızı kutluyorum. derhal burada olan ya da kampanya dönemi sebebiyle işlerinin başında oldukları için burada bulunamayan kardeşlerimin hepsine teşekkür ediyorum. Örnek oldular, misal alınacak bir tavır sergilediler” biçiminde konuştu.

“İyilik de musibet de bulaşıcıdır. biz iyiliği, yardımlaşmayı, dayanışmayı bulaştırmaya çalışıyoruz”

Konya Şeker çalışanlarının organ bağışı konusunda yakaladığı başarının, ülke geneline de yayılması gerektiğini vurgulayan Başkan Recep Misafir, “Organ bağışı bekleyen binlerce kardeşimiz var. Bundan sadece 3 gün önce gazetelere bazı rakamlar yansıdı. Üstünde düşünmemiz gereken rakamlar. Mesela sadece böbrek nakli bekleyen kardeşlerimizin sayısı 26 bin, toplamda ise 200 bin kardeşimiz organ yetmezliği nedeniyle nakil bekliyor. Bu 200 bin kardeşimizden 30 bini ise acil statüde, yani hayati tehlikeleri yüksek. Bundan Başka de her geçen yıl organ bağışı bekleyen kardeşlerimizin arasına binlercesi katılıyor. Buna karşılık gerçekleşen organ nakli sayısı ise her sene birkaç yüz nakilde kalıyor. Bunların birçoğu da maalesef hayatta olanlardan hastalara nakil şeklinde gerçekleşiyor. Ve yine maalesef çoğu nakil ya yakın akrabadan, hısımdan ya da benzer dost çevresinden yapılıyor. Yani hayata tutunmak için organ nakline ihtiyaç duyan ailelerimiz kendi dertlerine kendileri merhem olmaya çalışıyor. Benzeyen dostla kendi yarasına merhem bulamayanlar bulanlardan daha fazla. Mesela her sene 2 bin kardeşimizi organ bulunamadığı için kaybediyoruz. Bunların hepsi insan ve hepsi bizim kardeşlerimiz, bizim milletimizin evlatları. Bu evlatlarımızı hayata bağlantı kurmak için bizim üzerinde düşünmemiz gereken istatistikler var. Mesela geçtiğimiz sene beyin ölümü gerçekleşen 1 bin 969 kişiden yalnızca 472’sinin ailesi organ nakline müsade vermiş. Kaza, hastalık ve sözde sebeplerle kaybettiğimiz kardeşlerimizden yalnızca dörtte birinin aileleri geride kalanlar için umut ışığı yakmış, kayıplarının acısına rağmen hayata tutunmak için umut ışığı bekleyen kardeşlerini unutmayacak hassasiyeti gösterecek erdemi göstermiş. Bu kardeşlerimizi hassasiyetleri acılarını yaşarken bile kardeşlerini düşünme erdemini sergiledikleri için içten kutluyoruz, kutlamalıyız. Fakat bizim düşünmemiz gereken ana husus şudur; İspanya’da 1 milyon kişide 34 organ nakli gerçekleşirken, bu sayı İtalya’da 21, Almanya’da 13, Türkiye’de ise yalnızca 6. tıbbi olarak organ naklinde dünyanın en başarılı ülkelerinden biriyiz. Ulusal hasletlerimiz itibarıyla adı geçen ülkelerden bambaşka hasletlere sahibiz. Bizi birbirimize bağlayan değerlerimiz, hasletlerimiz var. Komşusu açken tok yatmayan bir milletiz. Yani yardımlaşma, dayanışma genlerimizde var. O nedenle, organ bağışındaki bu rakamlar bize yakışmıyor. Bizim milletimize yakışmıyor. Biz eksiği milletimizde aramayacağız. Kendimizde arayacağız. Pozisyonumuz, görevimiz ne olursa olsun milletimizin genlerindeki o yardımlaşma ve dayanışma ruhunu organ bağışında da harekete vermek için bir yerine iki koşacağız, daha çok anlatacağız daha fazla konuşacağız konuşturacağız o ruhu harekete geçireceğiz. Konya Şeker Ailesi olarak biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Biz şunu biliyoruz toplumlarda iyi veya fena bir davranış kalıbı bir yerden filizlenir, çevresine hatta bütün topluma yayılır. Yani toplumlarda, milletlerde iyilik de musibet de bulaşıcıdır. Husumet, ağız dalaşı egoistlik nasıl kişiden kişiye en sonunda ekseriyete bulaşabiliyorsa yardımlaşma, dayanışma, fedakârlık da bulaşıcıdır. Konya Şeker Ailesi olarak biz keza iktisadi sahada keza sosyal alanda hem de Organ Bağışında parçası olduğumuz milletimize yardımlaşma, dayanışma, fedakarlık ve başarı virüsünü bulaştırmaya çalışıyoruz. Nüfusu 79 milyona dayanmış büyük ve yardımlaşma, dayanışma hasletleri üstteki düzeyde olan milletimize kardeşlerinin derdine derman elde etmek, benden daha sonra tufan demeyerek, her canlının bir gün karşılaşacağı o gün geldiğinde kendisinden sonrakilere hayat armağan etmek, bu erdemi belli olmak uygu. Ben kanımca milletimizin bu erdemi sergileyeceğine, derde derman edinmek için adım atmaktan imtina etmeyeceğine inanıyor, biliyorum” ifadelerini kullandı.

“Medeniyetimiz, hayır işlerinde bulunmayı emrediyor”

AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Hiçbir insanımızın benden sonradan tufan anlayışında olmadığını biz biliyoruz. Bizim medeniyetimiz el ile de dil ile de hayır işlerinde bulunmayı emrediyor. Yani hem madden hem manen hayrı, iyiliği emrediyor. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) insanların en hayırlısı insanlara en yardımcı olandır buyuruyor. Böyle bir medeniyetin mensuplarının kendinden sonrakileri düşünmemesi, dua almayı, hayır işlemeyi istememesi mümkün mü? Maide Suresi 32. Ayeti şöyle buyuruyor; her kim de birini -hayatını kurtararak- yaşatırsa sanki bütün insanları yaşatmıştır. Böyle bir sevabı amel defterine yazdırmayı istememek mümkün mü? Bizce değil. O vakit eksiklik ne? Meselenin insanlarımıza kuşkularını giderecek şekilde anlatılamaması. Biz paylaşınca, kuşkuları dağıtınca nasıl bir sonuç alınacağını Konya Şeker Ailesi olarak gösterdik. Bilhassa ülkemizde eksikliği hissedilen ve binlerce insanın umutla beklediği organ bağışı gibi kayda değer bir konuda kurum çalışanlarımızın gösterdiği hassasiyet sonucu başarıya ulaşan kampanyanın bizim için anlamı büyüktür. Bu kampanya ile Konya Şeker Ailesi şunu demiştir; biz bizden sonrakileri de düşünüyor ve çalışarak, üreterek sahip çıktığımız ülkemizin her meselesine de duyarlılık gösteriyor, her insanına sahip çıkıyor, elimizi uzatıyoruz” dedi.

“Ülkemizin her meselesine duyarlılık gösteriyoruz”

Konya Şeker personelinin, Türkiye’de eksikliği hissedilen ve binlerce insanın umutla beklediği organ bağışı konusunda büyük bir hassasiyet gösterdiğini ifade eden Başkan Konuk, “Konya Şeker olarak biz bugüne değin fazla sayıda ödül aldık, yaptığımız araştırmalar, yatırımlar, ürettiğimiz ürünler, hayata geçirdiğimiz projeler keza yurt içinde ayrıca yurt dışında halk kurumları, basın kuruluşları, sivil toplum kuruluşları kadar ödüllendirildi. Her ödül, her takdir cümlesi daha iyisini ve daha çoğunu yerine getirmek konusunda cesaretimize yiğitlik kattı, şevk ve heyecanımızı arttırdı. Organ Bağışında ilk ödülümüzü 2012 yılında yine bu salonda Bakan Yardımcımız Sayın Agah Kafkas’ın elinden almıştık. O gün Bakanlığımızın bize verdiği yiğitlik ve şevk organ bağışında daha da hızlı mesafe almamızı sağladı. O törenden 4 sene sonradan Bakanlığımız yetkilileri ile yeniden bu salonda Organ Bağışı için bir araya gelmiş elde etmek Konya Şeker Ailesi için büyük onurdur, şereftir. Konya Şeker büyük bir aile ve bu aile her yıl onlarca törene ev sahipliği yapıyor. Fakat bu günkü tören bizim için diğerlerinden daha anlamlı bir merasim, daha anlamlı bir buluşma. Konya Şeker Ailesinin binlerce ferdi ismini bile bilmedikleri, bilmeyecekleri kardeşleri için kendi bedenlerinden bir parçayı vakfetmeyi taahhüt etmişlerdir. Bu merasim ve bu merasim vesilesiyle Bakanlığımızın kurumumuza takdim ettiği ödül bu anlamda Konya Şeker Ailesinin bir tamamen bu millete ve milyonlarca kardeşine bağlılığının, milyonlarca kardeşiyle dayanışmasının, milyonlarca kardeşinin canını kendi canı kadar aziz görmesinin, kendi canı kadar değerli görmesinin, milyonlarca kardeşinin yaşama hakkına gösterdiği saygının ve kendisinden sonraki hayatlar için bir hediye vazgeçme erdeminin nişanesidir. Ben bu değerli ödülü organ bağışı kampanyasına iştirak eden kıymetli egzersiz arkadaşlarım adına alıyor, Sayın Vekilimize, Değerli Bakanlık Yetkililerimize hassasiyetleri, tevazuları, Konya’ya dek gelme incelikleri için teşekkür ediyor, Organ Bağışı Haftası vesilesiyle tüm milletimizi kardeşlerinin derdine derman olmak, hayata tutunmak için umut ışığı bekleyen kardeşlerinin hayatını parlatmak için Organ Bağışı kampanyasına katılmaya gösteri ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Tören, AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Misafir’a Sağlık Durumu Bakanlığının teşekkür plaketinin takdimi ile son buldu.