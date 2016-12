Konuk: “Sanayide iziniz yoksa ekonomide söz sahibi olamazsınız”

Son yıllarda gerçekleştirdiği yatırım atağı ile tarım sektörü ve gıda sanayinin lokomotifi olan Konya Şeker’in 63’üncü Alışılmış Mali Genel Kurulu ile Anadolu Birlik Holding’in (AB Holding) 8. Parasal Genel Kurulu yapıldı.

Konya Şeker merkez kampüsteki konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk ile Konya Şeker’in hissedarı olan Pancar Ekicileri Kooperatiflerinin temsilcileri ile şirket yöneticileri katıldı. Divan üyelerinin belirlenmesi, hürmet duruşunda bulunulması ile İstiklal Marşı’nın okunmasının arkasından tanıtım filmi izlendi. Faaliyet raporlarının okunması ile başlayan Genel Kurul’da, Bağımsız Kontrol Eden Raporu okundu ve gündem maddelerin hepsi oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurulda gündemle ilgili laf alan Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı M. Muhittin Bıyıkoğlu Konya Şeker’in ülkemizdeki çiftçilerin lokomotif kuruluşu olduğunu açıklama eti. Bıyıkoğlu, “Konya Şeker her yıl yaptığımız Genel Kurulda mutlaka yeni fabrikaları ülkemize kazandırmış oluyor. Yıllık verilere baktığımızda Konya Şeker ülkemizin en büyük 37. Kuruluşu, Anadolu’nun en büyük 10 şirketinden birisi ve Anadolu’nun en büyük 3. Yiyecek şirketi konumundadır. Ülkemizin en fazla ücret veren kuruluşlarında ilk 10’a girmektedir. Bugün konsolide edilerek rakamlar baktığımızda şu görülecektir; Konya Şeker doğrusu ülkemizdeki birçok büyük sanayi kuruluşunu geçmiş ve dev kuruluşundan birisi haline gelmiştir. Ülkemizin işsizlikle çaba ettiği bu günlerde ülkemizin birçok evladı bu kurumda meslek aş bulmaktadır. Konya Şeker inşallah büyümeye devam edecektir. Şunu kıvançla tanımlamak isterim ama, Konya Şeker ülkemizde üretimin, tarımın, çiftçinin güvendiği, sigortası bir kuruma dönüşmüştür” dedi.

Genel Kurulda TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, Pankobirlik ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Idare Heyeti Başkanı Recep Davetli’a da tam destek verildi.

“Konya Şeker, dertlere derman oldu”

Toplantıda konuşan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, Pankobirlik ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Recep Misafir, “Genel Kurulumuzun hem ortaklarımız ayrıca çalışanlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emrindeki hayır duasında ve temennisinde özel bir yer bozmak istediğim, özellikle ayrıntıları ile belirtmek istediğim kesim, üreticilerimizdir, pancar çiftçisidir” dedi. 62 sene önce birincil üretimini gerçekleştiren Konya Şeker’in ülkemize kazandırılmasına vesile olan, katkı veren, dualarıyla yardım olan, kuruma geçmişte hizmet eden ve ebediyete intikal eden herkesi rahmet dualarıyla andığını ifade eden Başkan Recep Konuk, üreticinin; kendi derdine derman almak için Konya Şeker’i 1950’li yıllarda kurduğunu açıklama etti.

“Bizi yola koşan yokluktur”

“Konya’nın, Anadolu’nun dört bir yanı yağ fabrikası, yem fabrikası, şeker fabrikası, et ve süt entegre tesisi olsa, bunlar da üreticiyi iş ortağı görse, yani üreticinin ürününü yere düşürmese, alın terinin karşılığını verse bu yatırımlara lüzum olmazdı. Bizi yola koşan yokluktur” diyen Konuk, “Üreticinin daha fazla üretmesi için neye gereklilik var? Fabrikalara. Var mıydı? Yoktu. Kendimiz yaptık. Yani ilacımızı kendimiz bulduk. Üreticinin ürettiği ürünün katma değerinden de istifade etmesi durum. Bunu neyle yapacaksınız? Tarlada üretilen ürünü raftaki mamul mahsul olana dek işleyecek, rafa da kendi elinizle koyacaksınız. Daha önce yapılıyor muydu? Konya Şeker yapana kadar hayır… Bunu yapınca, yani Torku markası ile çikolatasından, bisküvisine, şekerinden kekine, sütünden yoğurduna, peynirinden yağına kadar tarladan rafa kadar bir zincir kurup tarladaki imalatçı için ben tüketimden pay alacağım deyince bizim içimizden bazıları dahil her zaman bir ağızdan ses yükseldi, kimisi sen kimsin yapamazsın haddini bil dedi. Kimisi sen bizden değilsin pazara giremezsin demeye getirdi. Türkiye’de 160 bin pazarlama noktası var lakin biz şu belli başlı kadar 110 binine girdik. Diğerlerine de gireceğiz. Dirençleri kıracağız tüm Türkiye’de olacağız” şeklinde konuştu.

“Tesislerimizle Konya çiftçisi daha fazla kazanmaya başladı”

Daha fazla pancar üretmek isteyen Konya çiftçisi için ikinci fabrikayı kurduklarını dile getiren Recep Davetli, “Patates ekmek istiyorsun ekemiyorsun. Ne yapacaksın? Patatesi de işleyecek tesis. O da yapıldı. Konya çiftçisi ayçiçeği ekmeyi, günebakan ziraatını bilmiyor muydu? Hem de alasını biliyordu. Nitekim dekara verim rakamlarından gündöndü ziraatını herkesten hatta sınırlarımızın ötesindeki çiftçilerden de iyi bildiği belirli. Niye koca Konya Ovasında sadece 50.000 ton gündöndü üretiliyordu? Çiftlik Sahibi üretmek istemediğinden yok. Günebakan tarımını bilmediğinden de değil. Niçin? Yokluktan. Ayçiçeğini ürettin, satacak yer yahut ne yapacak çiftlik sahibi? Birileri kazanç elinden üç kuruşa alır gider. Çiftçiye de alnının teri, güneşte yanan teni yalnızca kar olarak kalır. Biz Çiğ Yağ Fabrikası ile işte o yokluğu yok ettik. Konya çiftçisi yokluk değil olduğu için 250-300.000 ton günebakan üretmeye başladı.

Dünyanın en büyük Et ve Süt Entegre Tesisini ovanın göbeğine diktik. Netice, Konya’da hayvancılık sadece 3 senede 1,5 katından daha fazla büyüdü. Daha da büyüyecek. Yarın imalatçı pancardan kazandığından daha fazlasını hayvancılıktan, yani sütten besiden kazanmaya başlayınca ovanın göbeğindeki bu yatırımın tarım sektörünün kalbi olduğunu da daha çok algı edecek” ifadelerini kullandı.

“Sanayide iziniz yoksa ekonomide söz sahibi olamazsınız”

Bugünün dünyasında ve ekonomisinde laf sahibi elde etmek için sanayide iz bırakılması gerektiğine uyarı çeken Recep Davetli, “Eğer sanayide iziniz yahut ekonomide söz sahibi olamazsınız. Sanayide olmanız da yetmez, tüketim pazarlarında da sözünüzü oysa elinizde markanız varsa dinletebilirsiniz. Konya Şeker’in de yaptığı budur. Biz tarım sektörünün hastalığına teşhisi yıllar önce koyduk, tedavisi başkalarından gelmedi. Sanayici değildik, öğrendik. Pazarları bilmezdik araştırdık onu da öğrendik. Kendi derdimiz için merhemimizi ve çaremizi kendimiz ürettik. Başka tedavi bekleyen dertlerimiz var mı? Kuşkusuz var. Onları da biliyoruz ve onların da çaresini tekrar biz, kendimiz üreteceğiz. Konya Şeker olarak son 17 yılda yalçın dağları aştık, hemen önümüzdeki engin dağlar bize yalnızca ufak yokuşlar gibi görünüyor. Düne kadar daha dinç, daha antrenmanlı, daha zinde ve ileri gitmek için daha istekliyiz. Çünkü o engin dağların ardında gelmek istediğimiz bir kasıt var. Biz Konya Şeker’i dünyanın en büyük beş yiyecek şirketinden biri yerine getirmek için o engin dağları aşmamız gerektiğinin farkındayız. O dağları aşınca üreticinin daha müreffeh bir yaşam yaşayacağını, daha çok kazanacağını biliyoruz. Bizim, Konya Şeker’in bir tane derdi var, yokluğu ve yoksulluğu en ince ayrıntısına kadar yok etmek. Bu istikamette çok yol aldık, şu anda daha da süratlenme zamanıdır. Her yeni faaliyet yılında yokluğu ve yoksulluğu yok etme hedefine bir adım daha yaklaşıyoruz. Şu Anda vakit, adımlarımızı sıklaştırma zamanıdır, hızlanma zamanıdır. Bunu da inşallah defalarca birlikte yapacağız. Bugün Konya Şeker 100 milyon dolar ihracat yapmaktadır. Bunu da artıracağız, 1 milyar dolar ihracat rakamını aşacağız” dedi.

“Darbecilerin asıl hedefi halktır”

Darbecilerin her zaman en büyük zararı halka verdiğini açıklayan Recep Konuk şöyle konuştu; “60 darbesi öncesi 1959’da Türkiye’de birey başına ulusal kazanç 583 dolardı. Demokrat Parti ve darbecilerin astığı Menderes 159 dolardan aldığı kişi başına mili geliri 9 senede 583 dolara çıkarmıştı. Yani fert başına gelirimiz 3,5 kat büyümüştü. Darbe 1960’ın 27 Mayıs’ında oldu. Çoğalan Türkiye küçülmeye başladı. 1960 yılının yarısı darbecilerin idaresinde geçti ve kişi başına milli gelirimiz 7 ayda 224 dolar azaldı, 359 dolara düştü. 1961’de 194 dolara geriledi. Yani 9 yılda kazandığımızı 1,5 yılda geri verdik. Milletin 9 yılda cebine gireni 1,5 yılda geri aldılar. Belimizi 12-13 yılda anca doğrultabildik. 1969’da 584 doları gördük ama 12 Mart muhtırası ile baştan mevzi kaybettik. 1972’de kişi başına milli gelirimiz 1959’un 9 dolar altında 574 dolar olarak gerçekleşti, 1973’te nihayet 59’un üzerine çıkıp kişi başına milli gelirde 705 doları yakaladık. Yani bir darbenin faturasını bu millet 13 sene ödedi. 13 sene baştan başa cebinden çıkanı yerine koymaya çalıştı. 1974 Kıbrıs Harekatı oldu, ambargoya rağmen milli gelirimiz 1975’te 948 dolardan bin 115 dolara çıktı. 76’da, 77’de, 78’de, 79’da kararlı bir şekilde arttı. Ne zamana kadar 80 darbesine dek. Darbe 12 Eylülde oldu. 1979’da birey başına Ulusal Gelirimiz bin 860 dolardı. Darbeciler Türkiye’yi 80’de 3 ay yönetti o üç ay kapsamında ulusal gelirimiz bin 518 dolara geriledi. 3 ayda iki sene geri gittik. Darbeciler iktidardan ayrıldığında yani 1984 yılında Milli Gelirimiz bin 195 dolara gerilemişti. 4 takvim sürede milletin cebinden çıkan para kişi başına 665 dolardı. Yani 80 darbesi milletin her ferdini minimum 665 dolar fukaralaştırdı ne zamana tarafından darbe öncesine göre. Türkiye 1979’daki ulusal gelir seviyesine fakat 1989’da ulaşabildi. Yani Türkiye bir darbe ile 9 yıl kaybetti. 28 Şubat Post Modern Darbesi sonrası Milli Kazanç seviyemiz geri gitmedi fakat 5 yıl yerimizde saydık. 1997’de kişi başına ulusal gelirimiz 3 bin 21 dolardı, 2001’de 3 bin 19 dolar. Yani 5 yıl boş yere kürek çektik. Prangalarımızdan kurtulur kurtulmaz 10 bin dolarları yakaladık. Derhal bir kere daha denediler halk müziği müsade vermedi, siz vermediniz. Darbeler ve darbeciler bu millete 56 yılda 27 yıl kaybettirdi. Bu millet her iki yıldan birini darbelerin zararlarını telafi etmek için harcadı. 15 Temmuz’da başarılı olsalardı emin olun milli gelirimiz bugünün yarısına inerdi. Yarım asırlık tecrübemiz bunun ispatıdır. Bugünlerde ekonomiden saldırıyorlar, 15 Temmuz 1. Raunttu, acilen ise 2. Raunt başlamıştır. derhal ekonomimizi çökertmeye çalışıyorlar. Hükümetimiz bu konuda fazla ciddi çalışmalar yapıyor. Muhakkak hepimiz bu saldırılara direneceğiz, direnmeye devam edeceğiz. Türkiye’yi yenemeyecekler, başaramayacaklar. Bu ülkenin çocukları kazanacak, birlik ve beraberlik içerisinde bu günleri de aşacağız.”

Başkan Recep Davetli’un konuşmasından sonra yapılan oylamalarda Konya Şeker ile AB Holding’in Idare ve Denetleme Kurulları ile hesap dönemi oy birliği ile ibra edilirken, bir sonraki hesap dönemine ait program da tüm hissedarların oy birliği ile kabul edildi.