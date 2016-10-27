Ana Sayfa   >   Genel   >   Konurer, basın mensuplarıyla buluştu

Konurer, basın mensuplarıyla buluştu

27 Ekim 2016 Perşembe, 12:15
Konurer basın mensuplarıyla buluştu

Benzer Konular

AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay:
AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay:
Bakanlar Eroğlu ve Yılmaz, Sivas'ta
Bakanlar Eroğlu ve Yılmaz, Sivas'ta
FETÖ'nün darbe girişimi
FETÖ'nün darbe girişimi

KONYA(AA)- AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Mustafa Konurer, basın mensuplarıyla düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

Konurer, programda yaptığı konuşmada, temeli atılan Alacabel tünelinin ilçedeki trafiği rahatlatacağını söyledi.

Özellikle kış aylarında ilçe giriş ve çıkışlarında yoğunluk yaşandığını ve birçok kazanın meydana geldiğini anımsatan Konurer, “Yapılacak olan tünel gidişli gelişli tüp geçit şeklinde ve 7 bin 300 metre uzunluğunda olacak. Hizmete girmesinden sonra kış aylarında Alacabel’de yaşanan trafik çilesi de son bulacaktır. Ayrıca Seydişehir’in Antalya’ya olan mesafesi de 28 kilometre kısalacak. Aksi bir durum olmadığı takdirde 3 yıl gibi kısa bir sürede bitirilerek halkımızın hizmetine açılacaktır.” diye konuştu.

Konurer, Seydişehir Devlet Hastanesine yapılması planlanan helikopter pisti ve otopark için gerekli görüşmelerin devam ettiğini bildirerek, mevcut hastanenin modernizasyonu için gerekli olan çalışmaların yapılacağını kaydetti.

AK Parti Seydişehirİlçe Başkanı Mustafa Konurer Basın Toplantısı

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet