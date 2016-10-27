Konurer, basın mensuplarıyla buluştu

KONYA(AA)- AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Mustafa Konurer, basın mensuplarıyla düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

Konurer, programda yaptığı konuşmada, temeli atılan Alacabel tünelinin ilçedeki trafiği rahatlatacağını söyledi.

Özellikle kış aylarında ilçe giriş ve çıkışlarında yoğunluk yaşandığını ve birçok kazanın meydana geldiğini anımsatan Konurer, “Yapılacak olan tünel gidişli gelişli tüp geçit şeklinde ve 7 bin 300 metre uzunluğunda olacak. Hizmete girmesinden sonra kış aylarında Alacabel’de yaşanan trafik çilesi de son bulacaktır. Ayrıca Seydişehir’in Antalya’ya olan mesafesi de 28 kilometre kısalacak. Aksi bir durum olmadığı takdirde 3 yıl gibi kısa bir sürede bitirilerek halkımızın hizmetine açılacaktır.” diye konuştu.

Konurer, Seydişehir Devlet Hastanesine yapılması planlanan helikopter pisti ve otopark için gerekli görüşmelerin devam ettiğini bildirerek, mevcut hastanenin modernizasyonu için gerekli olan çalışmaların yapılacağını kaydetti.