Konurer, taşkın koruma çalışmalarını inceledi

KONYA (AA) – AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Mustafa Konurer, belediye meclis üyeleriyle birlikte Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Taraşçı Mahallesinde yapımı devam eden yanık harman deresindeki taşkın koruma ve ıslah çalışmalarını inceledi.

Konurer, 5 kilometre uzunluğundaki yanık harman deresinde de çalışmaların son hızla devam ettiğini söyledi.

Derenin taşkın koruma ve ıslah çalışmalarının yıl sonunda tamamlanacağını ifade eden Konurer, şöyle devam etti:

“Sel riskine karşı o bölgede oturan vatandaşlarımızı muhafaza altına almış olacağız. Bu çalışmalarda emeği geçen başta Orman ve Su İşleri Bakanı Harun Tüfekci’ye, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü yetkililerine mahalle sorunlarıyla ilgilenen Taraşçı Mahallesi Muhtarımız Bahaddin Karal’a teşekkür ediyorum. Mahallemize yapacak daha çok hizmetlerimiz var, inşallah bunları da önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz.”