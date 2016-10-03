Konya Barosu olağan genel kurul toplantısı yapıldı

Konya Barosu olağan genel komite toplantısı yapıldı.

Üç adayın başkanlık için yarışacağı seçim öncesi bin 774 üyeli Konya Barosu’nun 2016 yılı alışılmış genel komite toplantısı yapıldı. Gerekli çoğunluğun sağlanmasıyla divan kurulu oluşturuldu. Baro Başkan Yardımcısı Avukat Kemal Pak’in konuşmasının gerisinde meslekte 25, 40 ve 50 yılı geride bırakan iş mensuplarına plaket verildi. Bütçe taslakları görüşülerek onaylanırken, laf bölge avukatlar görüş ve temennilerde bulundu. Bahşedilen ara sonrası Birlik Grubu başkan adayı Suat Altınsoy, Ilke Grubu başkan adayı Mustafa Aladağ ile Demokrat Avukatlar Grubu başkan adayı Ziya Sevgili iş mensuplarına hitap etti.

“Aktif işbirlikleriyle sorunlar çözülecek”

Birlik Grubu başkan adayı Suat Altınsoy, katılımcı bir baro olacaklarını söyledi. Konya Barosu’nda meslektaşlarının faal bir şekilde yönetildiği, yönetime katıldığı bir kurum haline getirmenin esas hedefleri olduğunu gösteren Suat Altınsoy, “Baromuz bünyesinde etkinlik gösteren merkezlerde aktif ödev almak isteyen meslektaşlarımızla birlikte çalışacağız. Günün şartlarına ve değişen ihtiyaçlarına cevap verecek yeni merkezler kuracağız. Özellikle kadın meslektaşlarımızın karşılaştıkları sorunların çözümü namına oluşturacağımız mesleki dayanışma merkezi, engelli meslektaşlarımızın karşılaştıkları sorunların ortadan kaldırılması için engelli hakları merkezi ve bugüne değin bakımsız ve meslektaşlarımızın talebiyle oluşturacağımız hayvan hakları merkezi hemencecik tercih sonrası yürürlüğe girecek öteki merkezlerden sadece bir tanesi. Hem ilçelerimizde de bu merkezler faal bir şekilde rol oynayacaktır. Faal bir baro olmak bugünden verilmiş sözümüzdür. Konya Barosu şehrin büyümesinin de etkisiyle fazla süratli gelişmektedir. Bu artış doğal olarak baromuzun ihtiyaçlarına da yansımaktadır. Halk kurum ve kuruluşlarıyla uyumlu bir çalışma neticesinde ortadan kaldırılabilecek bu sorunlar için aktif bir baronun varlığı kaçınılmazdır. Lüzum adli merciler ve lokal yönetimler, gerekse halk kurumlarıyla geliştirilecek faal işbirlikleriyle meslektaşlarımızın ve baromuzun ihtiyaçları en kısa zamanda ve en içten biçimde çözülecektir” dedi.

Prensip Grubu başkan adayı Mustafa Aladağ da konuşmasında, avukatları yönetmeye değil hizmet etmeye talip olduklarını belirtti. Halkçı Avukatlar Grubu başkan adayı Ziya Sevgili’nin konuşmasıyla görüşme sona erdi.

2 Ekim Pazar günü 09.00-17.00 aralarında Konya Yargı Sarayı’nda yargı gözetiminde yapılacak oy faydalanma işleminin arkasından avukatlar yeni baro yönetimini belirlemiş olacak.