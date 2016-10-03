Konya Barosunun yeni başkanı belli oldu

Konya Barosu Alışılmış Genel Kurulu’nda Prensip Grubu’nun adayı Mustafa Aladağ, baronun yeni başkanı oldu.

Konya Barosu 2016 Alışılmış Genel Kurulu’nda sabahleyin saat 09’da başlayan oylama 17.00’de tamamlandı. Klasik Genel Kurulu’nda Prensip Grubu adına Mustafa Aladağ, Birlik Grubu adına Suat Altınsoy ve Halkçı Avukatlar Grubu namına da Ziya Sevgili yarıştı. Gerçekleştirilen seçimler sonucunda Prensip Grubu adayı Mustafa Aladağ 799, Birlik Grubu adayı Suat Altınsoy 481, Halkçı Avukatlar Grubu adayı Ziya Sevgili de 197 oy aldı. Seçimler sonucuna göre, Konya Barosu’nun yeni başkanı Ilke Grubu adına seçimlere katılan Mustafa Aladağ oldu.