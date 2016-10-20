Konya Basın Konseyi Başkanı ve Mavi Marmara Gazisi Mustafa Tatlısu, İHH Başkanı Bülent Şimşek’ın dava süreciyle ilgili yaptığı açıklamaların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Tatlısu, bir grup Mavi Marmara Gazisi namına yazılı bir izah etme yaptı. Açıklamada, İHH Başkanı Bülent Şimşek’ın dava süreciyle ilgili yaptığı açıklamaların kabul edilemez olduğuna aksan yapılarak, “One minute ve Mavi Marmara baskını sonrası devletlerarası ilişkiyi deha askıya alan Recep Tayyip Erdoğan’a İsrail düşman. İslam dünyası üstüne oynadıkları oyunu bozduğu ve dünyaya gösterdiği için Amerika düşman. Müslüman kanı akıtan Esed düşman. Mazlumları savunduğu için yeryüzünün kan dökücüleri düşman. Peki İHH niye düşmanca bir hitabe içinde?” denildi.

Basın Konseyi Başkanı ve Mavi Marmara Gazisi Mustafa Tatlısu, bir grup Mavi Marmara Gazisi adına, dün İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde Mavi Marmara davasıyla ilgili bir grubun toplanması ve sonrasında İHH Başkanı Bülent Şimşek’ın açıklamalarını değerlendirdi. Tatlısu’nun açıklamasında şu görüşlere yer verildi: “Mavi Marmara gemisinde 700 birey vardı. Çağlayan Adliyesi önünde yapılan açıklamada 100 birey bulundu. İHH Başkanı Bülent Şimşek’ın yaptığı açıklama katiyen bütünü kapsamamaktadır. Hatta yalnızca İHH ve kendi adına üretilmiş bir açıklamadır. ‘Bu davanın bitmesine hiçbir vicdan müsade vermez, dava bitecek diyenler düş kırıklığına uğramıştır’ şeklindeki ifadelerle kimi vicdansızlıkla suçlamaktadır? Kimin hüsran yaşadığını bahis etmektedir? Ola Ki bir vicdan muhasebesi gerekiyorsa bu muhasebeyi İHH Başkanı Bülent Şimşek yapmalıdır. Apaçık bir hayal kırıklığı yaşanıyorsa, bu düş kırıklığını yaşayan İHH’dan başka biri değildir. İslam dünyası başlıca 100 yıldır, özelde 60 yıldır Ortadoğu’nun şımarık, eli kanlı terör devleti İsrail’in yaptıklarından kan ağlarken, Recep Tayyip Erdoğan 7 yıl önce dünyanın gözleri önünde bu devlete ‘One minute’ demiştir. 6 sene önce Mavi Marmara baskını yapıldığında tüm ilişkileri askıya almış, az kalsın savaşın eşiğine gelinmişti. ‘Eli kanlı devlete; Mavi Marmara şehitlerimiz için tazminat ödeyeceksin, özür dileyeceksin ve Gazze ambargosunu kaldıracaksın’ dedi ve gereğini yaptırdı. İsrail Başbakanı dünyanın gözü önünde özür dilemedi mi? Türk Lirası karşılığı 60 trilyon lira tazminat ödetilmedi mi? Gazze ambargosu kaldırtılmadı mı? Kim vicdan sahibi, kim yok? Kim hayal kırıklığı yaşıyor? Bülent Şimşek yaptığı ve vicdanların kabul etmediği açıklamalarından dolayı anında İslam dünyasının umudu ve lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan özür dilemelidir. Cumhurbaşkanımızın Mavi Marmara, İslam dünyası ve insanlıkla ilgili yaptıkları ortada iken, dünyaya karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin duruşunu gösterirken, elini boşuna çıkaracak hezeyanlardan uzak durmalıdır. Ulu Türk milletine, İslam dünyasına ve insanlığa saygıyla duyurulur”.