Konya Berberler ve Kuaförler Odası kadın üyeleriyle kahvaltıda buluştu

Konya Berberler ve Kuaförler Odası kadın üyeleriyle birincil defa kahvaltı programında bir araya geldi.

Programa, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Osman Karamercan, Konya Özgürlük Muhasebeci Finansal Müşavirler Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, Konya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veli Baranok ve oda üyeleri katıldı. Oda olarak kahvaltı programının bu sene kadın üyelerine ilkini düzenlediklerini ifade eden Konya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veli Baranok, “Salı günü hanımefendi kuaförlerimizin tatil olmasından dolayı böyle bir etkinlik düzenledik ve birlik beraberliği sağladık. Pazar günleri erkek berberlerimiz tatil olmasından dolayı onlara kahvaltı verdik. Hemen de bayan kuaförlerimizi burada ağırlıyoruz. Federasyon başkanımız ve birlik başkanımız ve çoğu oda başkanımıza katılımlarından nedeniyle teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik oldu. İnşallah devamı kazanç’’ dedi.

Oda olarak sıkıntılarını da dile getiren Veli Baranok, “Pazar günü düzenlediğimiz toplantıya Milletvekilimiz Mehmet Babaoğlu da geldi, berberler ve kuaförlerle ilgili sıkıntılarımızı dile getirdik. Kendilerinden randevu da aldık, inşallah Çarşamba günü meclise gidip bunları yazılı bir şekilde sunacağız. Bütün mesleklerde olduğu gibi bizim meslekte de küçük sıkıntılar var, inşallah bu sıkıntıları gidereceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Türkiye Berberler, Kuaförler Güzellik Uzmanı Federasyon Genel Başkanı Bayram Karakaş da, berberler ve kuaförlerin yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi, düzenlenen kahvaltı organizasyonundan dolayı teşekkür etti.