Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Tiyatro Festivali

KONYA (AA) – Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Tiyatro Festivali”, dünyadan ve Türkiye’den önemli tiyatro gruplarını 10’uncu kez Konya’da sanatseverlerle buluşturdu.

Perdelerini bugün açan festival, Türkçe tiyatro yapılan ülkelerin temsilcilerini, Konyalı tiyatroseverlerle bir araya getirdi. 11 oyunun sahneleneceği festival, 30 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek.

Festivalin açılışı Konya Devlet Tiyatrosu’nca sahnelenen “Fatih (Bizans Düştü)” adlı tiyatro oyunuyla yapıldı. Oyun Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethi sırasında yaşadıklarını anlatıyor.

Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Erdal Küçükkömürcü, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Hayatın bir nefes uzaklıkta olduğunu biliriz. Bir nefes kadar yakındır mutluluklar, heyecanlar. Farklı dillerde ve inanışlarda olsak bile nefesin anlamı her coğrafyada aynıdır. Nefes demek hayat demektir. Tiyatro demektir. İnsanlık tarihi açısından önemli medeniyetlere hayat kaynağı olmuş Konya’dayız. Gönül diyarındayız. Mevlana’nın ufka yürüdüğü bir coğrafyadayız. Biz de devlet tiyatroları olarak nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış Konya’nın ve Mevlana’nın birleştirici gücünden ilham aldık. Sahnelerimizi uluslararası bir misafirperverlikle başka nefeslere açtık.”

Konya, İstanbul, Sivas, İzmir ve Van devlet tiyatrolarını bir araya getiren etkinlik için Kazakistan, Bulgaristan, KKTC ve Gagavuz Yeri (Moldova) tiyatroları da Konya’ya geldi. Festivalde, Kazakistan’dan “Hamlet”, Bulgaristan’dan “Öpücük”, KKTC’den “Baştan Çıkarma” ve Gagavuz Yeri’nden “Öldür Beni Ayolcum” isimli oyunlar sergilenecek.

Türkiye’den devlet tiyatrolarının başarılı oyunlarının yer aldığı festivalde, Konya Devlet Tiyatrosu “Fatih” ve çocuk oyunu “Sayı Dedektifleri”ni, İstanbul Devlet Tiyatrosu “Giydirici”yi, Sivas Devlet Tiyatrosu “39 Basamak”ı, İzmir Devlet Tiyatrosu “Ermişler ya da Günahkarlar”ı, Van Devlet Tiyatrosu da “Yedekçi”yi tiyatroseverlerle buluşturacak.