Konya, BMC’nin önemli bir tedarikçisi olmaya aday

Konyalı sanayicilerin yoğun ilgi gösterdiği Konya Sanayi Odası’ndaki toplantıda gündem savunma sanayi ve yerli otomobil oldu. Programda konuşan BMC Güç Grubu Genel Müdürü Dr. Osman Dur, Konya sanayisinin otomotiv sektöründeki gelişmişliğine vurgu yaptı. Konya’nın, otomotiv sektöründe yurt dışına ciddi hizmetler veren bir şehir olduğunu aktaran Dur, “Burada güçlü bir sanayi alt yapısı olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede Konya sanayisi, BMC için önemli tedarikçi şehirlerden biri olmaya aday. Zaten Konya, bu hizmetleri vermeye yıllardır devam ediyor, bunu biliyoruz” şeklinde konuştu.

“Güç grubunun alt parçalarını Anadolu’da ürettirmek istiyoruz”

Grup olarak son dönemde savunma sanayine motor geliştirme üzerine büyük çaba sarf ettiklerini aktaran Dur, yerli kamyon, otobüs, askeri ve sivile yönelik bütün araçların motorunu tasarlayıp, Türkiye’de üretmeye dair bir adım attıklarını ifade etti. Her ürünü kendilerinin üretmek istemediklerini, özellikle alt parçaları Anadolu’ya kazandırmak istediklerini belirten Dur, “Yaklaşık bir buçuk yıldır, ciddi anlamda bir kadro ile kendi üretimimizi, yerli güç sistemlerimizi geliştirmek ve bunun devam edebilmesi için üniversitesiyle, tedarikçi zinciriyle, testleri ve pazarıyla bir ekosistem oluşturmak için çalışıyoruz. Piyasada hakim olmak için ne gerekiyorsa, bedel ödenmesi gereken ne varsa bu teknolojiyi bu ülkeye kazandırmak adına yola çıktık. Sürdürülebilir beraberlikte BMC olarak her şeyi kendimiz yapmak istemiyoruz. Biz, entegrasyon ve testte kalmak istiyoruz. Alt parçaları, Anadolu’ya yerli sanayiye kazandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Konya, güç grubunun yerlileştirilmesine hazır”

KSO Başkan Yardımcısı Ömer Şen de, Konya sanayisinin, BMC ile birlikte hareket ederek güç grubunun yerli imkanlar ile üretilmesine destek vermeye hazır olduğunu söyledi. Konya’nın, Türkiye’nin savunma sanayi ihracatının yüzde 94,5’ini yapan ilk 5 şehir arasında yer aldığı bilgisini paylaşan Şen, Sanayi Odası olarak Konya’yı Ankara hinterlandında savunma sanayine eklemlenmiş en kritik şehirlerden biri haline getirmeye amaçladıklarını bildirdi. Şehrin otomotiv ve savunma sanayi sektöründe rol almaya istekli ve bu konuda kabiliyeti olduğuna dikkat çeken Şen, “Sanayicilerimiz, üniversitelerimiz, kurum ve kuruluşlarımız, teknokentlerimiz, 19 özel sektör Ar-Ge ve tasarım merkezimiz ile biz otomotiv ve savunma sanayi sektöründe rol almaya hazırız. Şehrimiz, otomotiv yedek parça sanayinde geniş ürün yelpazesiyle, hem yurtiçi hem de yurtdışında bulunan üreticilere ürün sunuyor. Konya, endüstri alt yapısı, insan kaynağı, uygun yatırım alanları, bölgesel konumu, lojistik yapısı ve teknolojik altyapısı ile yerli otomobilin üretilmesine taliptir” dedi.

“Konya otomotiv sektöründe büyük tecrübe kazandı”

Daha sonra konuşan KTO Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Erkuş ise, Türkiye’nin yerli otomobil konusunda ciddi yol kat ettiğini belirterek, Konya’nın yerli otomobil üretimine talip olduğunu hatırlattı. Erkuş, ”Ülkemiz, ekonomisini büyütme noktasında milli otomobil üretimi kararı ile büyük bir adım atmıştır. Konya olarak ülkemizin bu yöndeki adımını sonuna kadar destekliyoruz. Konya olarak, bu yatırımın şehrimizde olması adına biz çok istekliyiz. Bu bağlamda, Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle Konya Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgesi ve MEVKA ile birlikte otomotivde uzman bağımsız bir araştırma kuruluşuna “Konya’da Otomobil Üretilebilirliği Fizibilite Raporu”nu hazırlattık. Hazırlamış olduğumuz Rapor’u Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü ve TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na bizzat takdim ederek konuyla ilgili görüşlerini aldık. Bu rapor aynı zamanda Konya’daki tüm kurum ve kuruluşların birlik ve beraberlik içerisinde hareket edebilme kabiliyet avantajı olduğunu ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.

Programın devamında BMC Güç Grubu Genel Müdürü Dr. Osman Dur, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Demiroğlu ve Üretim Direktörü Osman Gürsen Arslan, Konyalı sanayicilerin sorularını yanıtladı.