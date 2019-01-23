KONYA BÜYÜKŞEHİR, 1 MİLYON BEZ TORBAYI KENDİ ATÖLYELERİNDE ÜRETİYOR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik başlattığı Sıfır Atık projesine destek veren Konya Büyükşehir Belediyesi, KOMEK ve ASEM atölyelerinde 1 milyon bez torba üretimi yapıyor. Bez torbaların üretildiği atölyelerden birini inceleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyaspor ile birlikte yürütülen proje kapsamında bez torbaların dağıtımına en kısa sürede başlayacaklarını söyledi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık projesine destek vermek amacıyla bez torbaların üretiminin gerçekleştirildiği KOMEK Mefruşat atölyelerinden birinde incelemelerde bulundu.
Atölyede devam eden bez torbaların üretim çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Altay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevreyi korumak adına plastik poşetlerin kullanımını azaltmak için düzenlenen kampanyaya destek olduklarını ifade etti. Yılbaşından itibaren plastik poşetlerin ücretli olduğunu anımsatan Başkan Altay, “Burada amaç ücret değil, vatandaşımızın plastik poşet kullanımını azaltmak. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak kampanyaya destek veriyoruz. İnşallah 1 milyon bez torbayı vatandaşımıza dağıtacağız. Şu anda KOMEK ve ASEM’lerde hanımlarımız üretmeye başladılar. İki konuda farklılığımız var. Birincisi bez torbaları satın almıyoruz, KOMEK’lerde vatandaşlarımız üretiyor. Kendi evlerinde de üreten kardeşlerimiz olacak. Böylece onlara küçük de olsa destek olmayı arzu ediyoruz. İkincisi şehrimizin önemli markası olan Konyaspor da bu projede ortağımız. Hem çevre bilincimizin oluşması hem de Konyaspor’un tanınırlığının artması için bu kampanyayı birlikte yürütüyoruz. İnşallah dağıtımına da en kısa süre de başlamayı planlıyoruz. Şu an ilk etabın üretilmesi için KOMEK kurslarımızdaki kursiyerlerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor” dedi.
Atölyelerde çalışan kursiyerler de hem çevre temizliğine hem de aile bütçesine katkıda bulunmak için bez torba üretimi yaptıklarını belirterek, kendilerine bu imkanı veren Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.
Bez torbalar, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarından (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nden (ASEM) mezun olan kursiyerlerin ev ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla çalıştığı atölyelerde üretiliyor.
M.SARIKULAK
-
KONYA ŞEKER BİR TESİS YAPTI KONYA’DA PATATES ÜRETİMİ 3’E KATLANDI
-
Ak Parti Çumra Belediye Başkan Adayı Halit OFLAZ: “ÖNCE MİLLET ÖNCE MEMLEKET DİYEREK ÇUMRA’MIZ İÇİN TEVAZU, SAMİMİYET, GAYRETLE ÇALIŞACAĞIZ”
-
ÇUMRA DEVLET HASTANESİNE ATANAN FİZİK TEDAVİ UZMANI GÖREVE BAŞLADI
-
ÇUMRA DEVLET HASTANESİ YENİ ULTRASYON CİHAZI
-
KONYA BÜYÜKŞEHİR, 1 MİLYON BEZ TORBAYI KENDİ ATÖLYELERİNDE ÜRETİYOR
-
AK Parti Karatay Belediye Başkan Aday Adayı Avukat Ömer Şahin; “BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN DAVAMIZ VE MİLLETİMİZE HİZMETTİR”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
İlk yardım eğitimi neleri kapsarKazalar, insanın önüne geçemediği doğal olaylardır. Bunlar, bazen afet, bazen doğa kaynaklı olaylardır ve bazen de insanın sebebiyet verdiği olaylar olabilmektedir. Yangın, afet, sel, deprem gibi doğa olayları karşısında insanın yapabileceği en önemli şey, öncesinden tedbir almaktır, bu tip olaylar öncesinden haber alınabilecek durumlar olmadığı için öncesinde önlem almak bir anlamda daha az kayıp ile […]