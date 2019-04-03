Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: “KAZANAN KONYA OLDU”
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 Mart Yerel Seçimlerin sonuçlarını değerlendirdi.
Seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Altay, Konya’da çok güzel bir süreci geride bıraktıklarını ve Konyalıların her zaman olduğu gibi yine kendilerine çok yoğun destek verdiğini ifade etti.
Büyükşehirler içerisinde birinci olduklarını kaydeden Başkan Altay, “Ne kadar şükretsek, ne kadar Konya’ya hizmet etsek az. 31 ilçenin tamamını kampanya döneminde ziyaret ettik. ‘Benim Şehrim’ adıyla projeler açıkladık ve Konya’ya yakışır bir seçim kampanyası yürüttük. Tüm adaylara teşekkür ediyorum. Kazanan Konya olmuştur. Kazanan Konya’nın gençliği, Konya’nın hanımları ve çocukları olmuştur. Şimdi haydi bismillah diyerek tüm hemşehrilerimize hizmet etme zamanıdır. Bize oy versin vermesin herkese kapımız ve gönlümüz açık. Konyalılar Cumhur İttifakına, Sayın Cumhurbaşkanımıza çok yüksek bir destek verdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza bize bu görevi tevdi ettiği için teşekkür ediyorum. Tüm Konyalılara bu kadar büyük bir destek verdikleri için şükranlarımı sunuyorum. Seçim çalışması boyunca desteklerini esirgemeyen bakanlarımıza, Genel Başkan Yardımcımıza, milletvekillerimize, il teşkilatımıza ve MHP’nin değerli il başkanının şahsında tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum” dedi.
BU ŞEHRE HİZMET ETMEK BİZE NASİP OLDU
Konya’nın AK Parti belediyeciliğinin en önde olduğu illerden birisi olduğunu dile getiren Başkan Altay, “İnşallah önümüzdeki beş yılda da yeni bir başarı hikayesi yazmak için gece gündüz demeden çaba sarf edeceğiz. Seçim süreci boyunca Konya bu başarıyı bize müjdelemişti. Gittiğimiz her yerde çok büyük bir teveccüh ve sevgi gösterisiyle karşılaştık. Evlerini, iş yerlerini, yurtlarını en önemlisi gönüllerini bize açtılar. Elhamdüllilah bu şehre hizmet etmek bize nasip oldu. Büyükşehirler içinde birinci gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Biz de Konyalıların bize desteğini boşa çıkarmamak için tüm ekibimizle Konya için çalışacağız” ifadelerini kullandı.
D.DOĞAN
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