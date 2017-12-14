KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ ABD’Yİ VE İSRAİL’İ KINADI

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını ortak bir açıklama ile kınadı. Büyükşehir Belediye Meclisi’ne Başkanlık eden Türkiye Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “İsrail’in işgalci ve uzlaşmaz tutumuna rağmen, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı, zulme ve zalime alkış tutmak ve onunla işbirliği yapmak anlamına gelmektedir. Filistin’de barış sağlanmazsa dünyada barış sağlanamaz. Birleşmiş Milletler kararları hilafına Kudüs’ün tarihi statüsünün değiştirme yönündeki maceracı girişimleri kesin ve tartışmasız bir şekilde reddetme iradesini Konya Büyükşehir Belediye Meclisi olarak ulusal ve uluslararası kamuoyuna ilan ediyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etme çabalarını kınadı.

Büyükşehir Belediye Meclisi’ne Başkanlık eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Kudüs’ün hakkaniyet temelli özgürlüğü ve barışı arayan Ortadoğu’nun yüreği olduğunu söyledi.

Başkan Akyürek, Meclis’te bulunan bütün partiler adına şu açıklamayı yaptı: “Kudüs ilk kıblemiz, gözbebeğimiz, Hz. Ömer’in, Selahaddin-i Eyyubi’nin, Kanun-i Sultan Süleyman’ın, Abdulhamid Han’ın emanetidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1980 yılında kabul ettiği.

478 sayılı kararla İsrail’in 1967 yılında Doğu Kudüs’ü işgal ettiği alanları ve 1980 yılında Kudüs’ün doğusunu ve batısını birleşik başkenti ilan etmesini uluslararası hukuka aykırı bulmuş ve geçersiz kılmıştır. En temel hukuki metin budur. 23 Aralık 2016 tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında ise İsrail’in Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki tüm Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerini derhal ve tamamen sona erdirmesi istenmiştir. Birleşmiş Milletler Konseyi’nin bu kararları uluslararası hukukta tasvip görmüş, Filistin-İsrail sorununa ortak yaklaşımın sembol kararları olmuştur. İsrail’in bölgede kuruluşundan itibaren izlediği saldırgan politika, işgallerin ve zulümlerin esas kaynağıdır. Uzun yıllar boyunca çözüm hususunda da uzlaşmaz bir tutum içinde olan İsrail, ne Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşları, ne de uluslararası hukukun temel kurallarını kabul etmektedir. İşgalci ve uzlaşmaz tutumuna rağmen, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı, zulme ve zalime alkış tutmak ve onunla işbirliği yapmak anlamına gelmektedir. İsrail ve taraftarları, Ortadoğu’da ve coğrafyamızda devam eden karmaşaları fırsat bilerek yeni adımlar atmaya girişmişlerdir ki, zaman içerisinde bu kararın etkilerinin dikkatle takip edilmesi zorunluluk olup muhtemel şiddet ortamından yalnızca bölge ülkelerinin değil tüm dünya ülkelerinin aynı şekilde etkileneceği unutulmamalıdır. Bütün dünyayı ilgilendiren Birleşmiş Milletler kararını yok sayan bu uygulamaya karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin bir an önce yetkisini kullanması kaçınılmazdır. Filistin’de barış sağlanmazsa dünyada barış sağlanamaz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Türkiye ve bölge ülkeleri için olağanüstü öneme haiz bu değerli coğrafyada istikrarın sağlanması bizim en büyük hassasiyetimizdir. Bütün Müslüman devletlerinin; hukuka, adalete ve insan haklarına saygılı olan tüm dünya devletlerinin de bu keyfi inisiyatifin karşısında durmaya davet ediyor; Birleşmiş Milletler kararları hilafına Kudüs’ün tarihi statüsünün değiştirme yönündeki maceracı girişimleri kesin ve tartışmasız bir şekilde reddetme iradesini Konya Büyükşehir Belediye Meclisi olarak ulusal ve uluslararası kamuoyuna ilan ediyoruz.”