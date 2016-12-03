Konya Büyükşehir Belediyesi NEÜ Ereğli Eğitim Fakültesini asfaltladı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Eğitim Fakültesi binasının otopark alanı Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlandı.

Eğitim Fakültesi binasının otopark alanı toprak zemine sahip olması sebebiyle özellikle yağışlı havalarda akademik personele ve öğrencilere sorun oluşturuyordu. Üniversite ve Fakülte yönetiminin yaptığı görüşmelere ilaveten NEÜ Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi dahilinde Türkçe Öğretmenliği üçüncü derslik öğrencilerinin oluşturduğu “Şeker Portakalı” öğrenci topluluğu Konya’da yaşayan aileleri vasıtasıyla konuyu Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ilettiler. Bunun üstüne Fen İşleri Dairesi kadar NEÜ Ereğli Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilen keşfin gerisinde asfaltlama çalışması başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Ekipleri benzer günün akşamına Fakülte bahçesindeki yaklaşık 3 bin metrekarelik otopark alanını asfaltladı.

Akademik birimlerin şehir hayatı için manâlı katkı maddesi karşılayan kurumlar olduğunun göstergesi olduğunu bildiren NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Güreşçi, Büyükşehir Belediyesinin Necmettin Erbakan Üniversitenin akademik birimlerine gösterdiği ilgi ve destekten nedeniyle mutlu olduklarını ifade ederek, asfaltlama çalışmasını gerçekleştiren ekiplere Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek nezdinde teşekkür etti.