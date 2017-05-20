Konya Büyükşehirden Komek Şehir ve Eğitim Çalıştayı

Konya Büyükşehir Belediyesi Iş Edindirme Kurslarının (KOMEK) Geleneksel 13. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Veri Şöleni dahilinde KOMEK Şehir Halkı ve Eğitim Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda, iş edindirme kurslarının, mesleki eğitimin yanına sosyal ve kültürel hayatta kayda değer bir boşluğu doldurduğuna uyarı çekilerek eğitim düzeyinin daha nitelikli hale getirilmesi için yapılması gerekenler konuşuldu.

Sabah ve öğleden daha sonra gerçekleşen oturumlarda “KOMEK; Büyük Kasaba, Kökler ve Ufuklar…”, “Etkin İstihdam Politikaları Bağlamında Lokal Idare Iş Edindirme Modeli Konya Tatbik Örneği (KOMEK)” başlıkları ele alındı. Çalıştayın kapanış oturumuna katılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Cevdet Kabakcı, “Hocalarımızın kıymetli fikirlerinden bizler de istifade ettik. İnşallah gelecek yıllarda bu çalışmalarımız devam eder. Meslek edindirme kurslarının karşılaşmış olduğu zorluklar kayıtlara geçti. Bunlar değerlendirilerek önümüz daha da açılır” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu da çalıştayın son derece bereketli geçtiğini, ele alınan konuların en kısa zamanda bir kitapta toplanacağını belirterek, katılan tüm hocalara ve emek veren herkese teşekkür etti. Çalıştayın sonuç bildirgesi Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Harmancı ile Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekeriya Mızırak tarafından okundu.

Daha kaliteli bir eğitim düzeyi yakalanacak

Birinci oturumun sonuç bildirgesini okuyan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Harmancı, mesleki eğitim kurslarında verilen eğitimin daha kaliteli ülkü getirilmesi için belirlenen hedeflerin ve başarının çıktı analizi ve etkinlik analizi gibi yöntemlerle ölçümlenmesinin yerine olacağını belirterek, “Eğitimin kalitesinin artırılması için heterojen sınıf yapılarının kendi içinde yardım eğitimleri aracılığı ya da öğrencinin kaydı esnasında yerinde sınıflandırmalarla bir araya getirilerek daha kaliteli bir eğitim düzeyi yakalanabilecektir” dedi.

Kurslar kayda değer bir boşluğu dolduruyor

İkinci oturumun sonuç bildirgesini okuyan Doç. Dr. Zekeriya Mızırak ise, çalıştayda iş edindirme kurslarının toplumsal seziş durumuna, sosyal, kültürel, hesaplı ve ticari olarak nasıl tanımlandığına ve neler yapıldığına baktıklarını belirterek, “Meslek edindirme kursları, iş için olduğu değin bireyler için toplumsal rehabilite merkezleridir. Dezavantajlı gruplar, özellikle de engelliler, göçmenler, eski mahkumlar, yaşlılar için şehre, hayata ve topluma entegrasyonu sağlayan kilit kurumlardır. Türkiye 3 milyondan artı göçmeni 5 yıldır misafir ediyor. Bu göçmenlerin ülkemize her sahada entegrasyonu anlamında mesleki eğitim kursları fazla ciddi katkı sağlıyor. Bu anlamda çok önemli bir boşluğu dolduruyor” diye konuştu.

Programın sonunda Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uysal ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu, çalıştaya katkı maddesi sağlayan akademisyenler ve iş eğitim kurslarının yöneticilerine plaket, katılımcılara ise sertifikalarını takdim etti. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde ve bir otelde aynı anda 2 salonda ansızın gerçekleştirilen çalıştaya Konya’nın yanı sıra; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Bursa ve Kahramanmaraş’tan meslek edindirme kursları ile millet eğitim merkezlerinin yöneticileri ve akademisyenler katıldı.