Konya Çumra İlçe Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarlık

Konya Çumra İlçe Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası :2016/474254

1-İdarenin

a) Adresi :Eskişehir Yolu 9. km. 06530 Lodumlu ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası :3122877185 – 3122877218

c) Elektronik Posta Adresi :

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı :1 Adet Bodrum+Zemin+2 Kat Betonarme bina Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :Konya/Çumra

c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 330 (Üçyüzotuz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destek Hizmetleri

Dairesi Başkanlığı,İnşaat ve Emlak Hizmetleri Daire Başkanlığı,Eskişehir Yolu 9.km Lodumlu/ANKARA

b) Tarihi ve saati :16.12.2016 – 10:00

NOT: 12.12.2016 tarih saat 10.00 ‘da yapılacak olan ihale 16.12.2016 saat 10.00’a ertelenmiştir.