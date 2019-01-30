KONYA DSYB’NİN DEV TESİSİ HİZMETE AÇILDI

Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin (DSYB) günlük 80 ton çiğ süt işleme kapasiteli tesisi törenle hizmete açıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, merkez Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesi’ndeki DSYB Süt İşetme Tesisi’nin açılışında yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlikle büyük işler başarıldığını söyledi.

Eski dönemde Türkiye’de sokakların çamurdan geçilmediğini ifade eden Usta, “Şu anda bu tesiste mükemmel hijyen koşullarında üretim yapılıyor. ‘Bal dök yala’ tabiriyle üretimin yapıldığı, üretime kıymet verilen yeni bir Türkiye’deyiz. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 17 yıllık AK Parti iktidarı sayesinde bugünleri görmek hepimize büyük gurur veriyor.” diye konuştu.

Usta, birliğin 40 bin çiftçiye hizmet verdiğini, bunun büyük bir başarı olduğunu bildirdi.

Konya’nın bu tür çalışmalarla örnek kent olduğunu dile getiren Usta, “Konya DSYB, pek çok ilimize örnektir. Bunu tek başına birlik yöneticileri yapmıyor. Bunu, bugün burada bulunan tüm üreticiler ve çiftçilerimiz başarmıştır. Sizleri tebrik ediyorum. Sizlerin bize kattığı değerin ve emeğin farkındayız.” ifadelerini kullandı.

Konya DSYB Başkanı Edip Yıldız ise tesisin günlük 80 ton çiğ süt işleme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

Tesisin, 2 bin 154 metrekare kapalı alana kurulu olduğunu anlatan Yıldız, burada kase ve süzme yoğurt, beyaz peynir, tereyağı, rulo kaymak üretiminin yapılacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından tesisin açılışı yapılan dua ile gerçekleştirildi. Katılımcılara geleneksel Konya pilavı ikram edildi.

– Tüketiciye uygun fiyata süt ürünü

Kaşınhanı Mahallesi’nde faaliyete başlayan tesis, yaklaşık 15 milyon liraya mal oldu. Tesis, üreticiden toplanan sütü işleyerek elde edilen ürünleri kentteki marketlerde tüketiciye uygun fiyata sunmayı amaçlıyor.

Açılış törenine, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar, birlik yöneticileri ve çok sayıda kişi katıldı.AA