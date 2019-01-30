KONYA DSYB’NİN DEV TESİSİ HİZMETE AÇILDI
Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin (DSYB) günlük 80 ton çiğ süt işleme kapasiteli tesisi törenle hizmete açıldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, merkez Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesi’ndeki DSYB Süt İşetme Tesisi’nin açılışında yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlikle büyük işler başarıldığını söyledi.
Eski dönemde Türkiye’de sokakların çamurdan geçilmediğini ifade eden Usta, “Şu anda bu tesiste mükemmel hijyen koşullarında üretim yapılıyor. ‘Bal dök yala’ tabiriyle üretimin yapıldığı, üretime kıymet verilen yeni bir Türkiye’deyiz. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 17 yıllık AK Parti iktidarı sayesinde bugünleri görmek hepimize büyük gurur veriyor.” diye konuştu.
Usta, birliğin 40 bin çiftçiye hizmet verdiğini, bunun büyük bir başarı olduğunu bildirdi.
Konya’nın bu tür çalışmalarla örnek kent olduğunu dile getiren Usta, “Konya DSYB, pek çok ilimize örnektir. Bunu tek başına birlik yöneticileri yapmıyor. Bunu, bugün burada bulunan tüm üreticiler ve çiftçilerimiz başarmıştır. Sizleri tebrik ediyorum. Sizlerin bize kattığı değerin ve emeğin farkındayız.” ifadelerini kullandı.
Konya DSYB Başkanı Edip Yıldız ise tesisin günlük 80 ton çiğ süt işleme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.
Tesisin, 2 bin 154 metrekare kapalı alana kurulu olduğunu anlatan Yıldız, burada kase ve süzme yoğurt, beyaz peynir, tereyağı, rulo kaymak üretiminin yapılacağını ifade etti.
Konuşmaların ardından tesisin açılışı yapılan dua ile gerçekleştirildi. Katılımcılara geleneksel Konya pilavı ikram edildi.
– Tüketiciye uygun fiyata süt ürünü
Kaşınhanı Mahallesi’nde faaliyete başlayan tesis, yaklaşık 15 milyon liraya mal oldu. Tesis, üreticiden toplanan sütü işleyerek elde edilen ürünleri kentteki marketlerde tüketiciye uygun fiyata sunmayı amaçlıyor.
Açılış törenine, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar, birlik yöneticileri ve çok sayıda kişi katıldı.AA
-
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ KALDIRIMDA İNTİHAR ETTİ
-
TARTIŞTIĞI EŞİNİ SİLAHLA YARALADI
-
ÇUMRA’DA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI
-
BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN ÇİFTÇİNİN VE ÜRETİCİNİN YANINDA
-
KONYA DSYB’NİN DEV TESİSİ HİZMETE AÇILDI
-
AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca; “BÜYÜKŞEHİR VE 31 İLÇEMİZİ KAZANARAK BAYRAM YAPACAĞIZ”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
İlk yardım eğitimi neleri kapsarKazalar, insanın önüne geçemediği doğal olaylardır. Bunlar, bazen afet, bazen doğa kaynaklı olaylardır ve bazen de insanın sebebiyet verdiği olaylar olabilmektedir. Yangın, afet, sel, deprem gibi doğa olayları karşısında insanın yapabileceği en önemli şey, öncesinden tedbir almaktır, bu tip olaylar öncesinden haber alınabilecek durumlar olmadığı için öncesinde önlem almak bir anlamda daha az kayıp ile […]