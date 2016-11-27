Konya “Dünya Pilot Kültür Şehri” Seçildi

İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2016 İslam Dünyası Turizm Başkenti seçilen Konya, acilen de Dünya Belediyeler Birliği olarak aşina Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği tarafından “Dünya Pilot Kültür Şehri” seçildi.

Dünya Belediyeler Birliği olarak tanıdık Birleşik Kentler ve Lokal Yönetimler Birliği (UCLG) Kültür Komitesi, Konya’yı “Dünya Pilot Kültür Şehri” seçti. UCLG Dünya Teşkilatı Benzeyen Başkanı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, milletlerarası kuruluşlarda Türkiye’yi temsil eden Konya’nın dünyadaki saygın yerinin her geçen gün pekiştiğini belirterek, Konya’nın UCLG, OICC, EUROCITIES, Tarihi Şehirler Birliği, Yaşam Boyu Öğrenen Şehirler Birliği, Dünya Su Konseyi gibi 18 ulusal ve milletlerarası teşkilatın yönetim organlarında yer aldığını, 49 kardeş şehirle ilişkileri sürdürdüğünü açıklama etti.

Konya’nın tarihi misyonu ve kültürel zenginliği ile uluslararası kuruluşlara katkı sağladığını vurgulayan Başkan Akyürek, UCLG bünyesinde, kültür-sanat alanında müşterek projeler üretmek nedeniyle oluşturulan Kültür Komitesi’nin Konya’yı “Dünya Pilot Kültür Şehri” seçmesinin son derece manâlı olduğunu dile getirdi.

Konya’nın Dünya Pilot Kültür Şehri seçilmesinin şehrin milletlerarası alanda tanıtımına katkı sağlayacağını belirten Başkan Akyürek, “Dünyada kültürel gelişimi etkinlik merkezine yerleştiren şehirlerin dikkatini çeken Konya’mız, milletlerarası seminerlere, çalıştaylara, kültür etkinliklerine, zirvelere konut sahipliği yapma ve bu yol ile kültürel ürün ve hizmetlerin yaygınlaştırılmasını destekleme, özendirme etme fırsatını yakalamıştır. Hz. Mevlana’nın evsensel çağrıları ve şehircilik alanındaki misal çalışmalarıyla tüm dünyada bilinen Konyamız, Dünya Pilot Kültür Şehri olarak oluşturacağı çalışmalarla kültürel zenginliğini tüm yönleriyle dünyaya anlatma fırsatı bulacaktır. Konyamızda, ilk kez gençler almak üzere toplumun her kesimine karşın gerçekleştirilen sosyal ve kültürel etkinlikler bu kararın alınmasında etkili olmuştur. Şehrimiz ve ülkemiz için bahtı açık olsun” dedi.