Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ilk akademik yılına başladı.

Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin bütün programlarına yerleşen öğrencilerin tamamı ilk 40 binin içine giren başarılı öğrencilerden oluştu. Üniversite tarım ve gıdada üst teknoloji ile imal yapabilecek uzmanlar ve dünya çapında çalışmalar yapacak akademisyenler yetiştirmeyi hedefliyor.

Konya’nın ve çoğunlukla de Türkiye’nin son 10 yılda dünya ile rekabet olabilmek için geçirmiş olduğu dönüşümün, gelişimin en önemli temsilcilerinden bir olan Konya Şeker’in bu dönüşüm ve gelişimi üst bir aşamaya taşımak için kurduğu Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi eğitime başladı. Tarım ve gıda sektörünü bilim ve teknoloji üretimi ile beslemeyi, her iki sektöre de yeni bir ivme kazandırmayı hedefleyen bu özelliğiyle de açılışı merak ve heyecanla beklenen Konya Yiyecek ve Tarım Üniversitesi, tarım ve gıda da öncelikle genetik edinmek üzere fazla geniş bir alanda dünya çapında laf sahibi olacak uzmanlar ve akademisyenler yetiştirecek. 2009 yılında başlayan ve fazla sayıda arama konferansı ile projelendirilen ve tarım ile gıdada Türkiye’yi dünyada etken ülke yapmak için araştırma ve geliştirme odaklı kurulan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bu yıl ülkemizde en yüksek puanlı öğrencilerin tercih ettiği birincil 4 üniversite arasında yer aldı. Başarılı öğrenciler tarafından büyük ilgi gören üniversitenin bütün programlarına yerleşen öğrencilerin tamamı birincil 40 bin içine giren başarılı öğrencilerden oluşuyor. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Türkiye’nin gıda ve tarım alanındaki ilk ihtisas üniversitesi olma özelliği ile dikkat çekiyor ve eğitim dili ise İngilizce.

“Dünya’nın önde gelen tarım ve gıda üniversiteleri ile işbirliği”

Nebati Imal ve Teknolojileri, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik ve Islah, Gıda, Metalurji ve Malzeme, Biyomühendislik, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme gibi birçok alanda eğitim ve öğretim yapan Konya Yiyecek ve Tarım Üniversitesi, dünyanın önde gelen üniversiteleri ile de işbirliği yapıyor. Öncelikle Amerika, Almanya, İngiltere, Japonya gibi ülkelerdeki yiyecek ve tarım alanında ihtisaslaşmış aynı nitelikte eğitim veren saygıdeğer üniversitelerle işbirliği anlaşmaları yapılırken, video konferans yöntemi ile öğrenciler farklı ülkelerin üniversitelerinden akademisyenlerden de eğitim alma imkanına sahip olacak. Öğrenci değişim programları da uygulayacak olan KGTÜ’u bir taraftan da seminer, konferans, makale paylaşımı, laboratuvar tecrübeleri gibi alanlarda yine dünyanın en saygın üniversiteleri ile işbirliği yapacak. Öğrencilerin, gelişmiş laboratuvar ortamlarında tahlilci kimlikle yetiştirme amacında olan KGTÜ, bilgisayar teknolojileri ilk kez olmak üzere üretim süreçlerindeki otomasyon ve bilişim sistemleri konusunda da öğrencilerini donanımlı şekilde yetiştirirken, 41 imal tesisinin AR-GE ve ÜR-GE Merkezleri ile imal süreçlerindeki mühendislik hizmetleri gibi konularda da öğrencilere pratik yapma imkanı sunacak.

“Dünya çapında laboratuvarlar”

Anadolu Birlik Holding bünyesindeki fazla sayıda laboratuvar ve AR-GE, ÜR-GE Merkezlerinin açık havada Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğü’ne ast üstteki standartlarda bir AR-GE Merkezi de merkez kampüste 500 metrekare kapalı alanda kuruluyor. Üniversitelere, millet kuruluşlarına ve özel sektöre hizmet vermesi planlanan Merkezi AR-GE Laboratuvarları milli ve uluslararası standart ve kriterlere kadar Akredite laboratuvarlar olarak tasarı ediliyor. Çağdaş çözümleme ve deneme cihazlarını bünyesinde bulunduracak laboratuvarın temel amacı, her türlü kurum ve kuruluşa araştırma, mahsul geliştirme, imal, deneme ve ölçüm gibi süreçlerde hizmet etmek ve Türkiye’nin gıda ve tarım alanındaki araştırmalarında öncülük etmek, ülkedeki araştırma, geliştirme, inovasyon ve imal teknolojileri konularında uygulanabilir projeler . Konya Yiyecek ve Tarım Üniversitesi, Mikrobiyolojik İnkübasyon Laboratuvarı, DNA Hazırlık Laboratuvarı, Mikrobiyolojik İnkübasyon ve PZR Karışım Hazırlama Laboratuvarı, Moleküler Analiz ve Elektroforez Laboratuvarı, Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı, Bedensel ve Kimyasal Çözümleme Laboratuvarı, Enstrümental Tahlil Laboratuvarı, Klimatize Bitki Laboratuvarı, Klimatize Yosun Laboratuvarı, Bioassay Laboratuvarı, Biyosidal Laboratuvarı, Numune Gizleme Soğuk Oda Ünitesi, Pilot Üretim Ünitesi’ni bünyesinde bulunduruyor. Keza Konya Şeker bünyesindeki AR-GE merkezleri ile de Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Araştırma Merkezi işbirliği içinde olacak. Üniversitenin kuruluş fikrini, bilgiyi ürüne dönüştüren, hayat bilimleri, yiyecek ve tarım üstünde uzmanlaşmış bir üniversite oluşturuyor. Bu kasıt doğrultusunda akademik ve teknolojik altyapısını oluşturmakta olan KGTÜ, uluslararası bir araştırma üniversitesi olmayı hedefliyor. Öğrencilerine en aktüel teknolojilerle donatılmış laboratuvarlarda ve bazıları dünyada ilk olan AR-GE etkinlik ve projelerinde yer alabilme imkanı sağlayacak üniversitede, günümüz alışılmış eğitim modelinden öbür olarak, fakülte bazında öğrenci alımı yapılıyor ve ilk yılın ardındaki bölüm seçimi, herhangi bir kısıtlama olmaksızın öğrencinin tercihine bırakılıyor. üstelik Üniversitede öğrencilere iki başlıca dal imkanı yapma olanağı da sunuluyor.

“Bilgiyi ürüne dönüştüren üniversite”

“Bilgiyi ürüne dönüştüren üniversite” fikriyle yola çıkan, akademik ve teknolojik altyapısını bu hafıza üstüne kuran Konya Yiyecek ve Tarım Üniversitesi’nin gücünün kaynağını, üniversitenin kurucusu Türkiye’nin en büyük kuruluşlarından Konya Şeker ve Anadolu Birlik Holding oluşturuyor. 11 kampüste 41 üretim tesisine sahip Anadolu Birlik Holding imal teknik ve teknolojileri konusunda kurucusu olduğu Üniversitenin veri ve proje üretimiyle yapacağı katkıyla artma ivmesini hızlandırmayı hedefliyor. Konya Şeker’in hedefinin dünyanın en büyük 5 yiyecek şirketinden biri olduğunu söyleyen AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Üniversitenin kuruluş nedeniyle ilgili olarak “Konya Şeker hedefi orta vadede dünyanın en büyük beş gıda şirketinden biri olmak. Bu potansiyel bu topraklarda var. Yani bu toprakların üretim potansiyeli dünyanın en büyük beş yiyecek şirketinden birini Konya’dan çıkarmaya yeter de artar bile. Oysa bu kuru lafla olacak meslek yok. O hedefi hayalden hayata taşımak için birim alandan daha fazla üreteceğimiz, ürettiğimizi daha kaliteli işleyeceğimiz teknik, teknoloji ve bilgiye ihtiyacımız var. Bunu yapacak olan üniversitedir. Bizim sektörümüzün ihtiyacı dökülen akıl terini zenginliğe dönüştürecek düşünce terletecekleredir. Bu üniversite hafıza terletecekleri, tarım ve gıdanın yıldızlarını, tarım ve gıdanın kurmay heyetini geliştirmek için kuruldu. Ayrıca tarımsal sanayinin ayrıca tarım sektörünün hem gıda sektörünün kaliteli eğitimli insan gücüne talebinin olduğunu biz biliyoruz. Çünkü bu eksikliği yaşayanlardan biri de bizim kurumumuz. Yetersiz nasıl gideriliyor. Diplomanızda ya da master belgenizde Wageningen’in, Hohenhaim’in, Michagen Üniversitesinin, Texas AM’in, Bologna Üniversitesinin mührü olanlarla gideriliyor. Sektör ya o kaynaktan yararlanıyor ya da burada verilen diplomaya sahip bir gencimize iki üç yıl yatırım yapıyor. Sektörün ihtiyacı olan gençlerimizin hepsini oralara yollamak mümkün yok, ancak oradaki eğitim sistemini burada ayarlamak pekala mümkündü ve biz de burada kurduk” ifadelerine yer verdi.

“Yeşil KAMPÜS”

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Kampüsü, yeşil kampüs standartlarına göre tasarlandı. Toplam 150 bin metrekare kapalı alana sahip kampüste, üç bambaşka fakülte binası, kültür ve kongre merkezi, kütüphane ve spor salonu bulunuyor. Kampüste yurtlar, yemekhane ve afiyet merkezi de yer alacak.

Merkez kısmı trafiğe kapalı ve dışarıda dürüst genişleyen büyük bir daire şeklinde tasarlanan kampüste, eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlerle ilgili yapıların yanı sıra, bağımsız bir teknopark bölgesi bulunuyor. Bünyesinde en son teknolojiyi barındıracak bir Ar-Ge binasının yer alacağı teknopark bölgesinde hem bir kuluçka merkezi, test ve analiz laboratuvarları, merkezi laboratuvar ve pilot üretim tesisi yer alacak.