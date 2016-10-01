Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi törenle eğitime başladı

Konya Yiyecek ve Tarım Üniversitesi eğitim ve öğretime törenle başladı.

Alanında birincil ihtisas üniversitesi olan Konya Yiyecek ve Tarım Üniversitesi’nin eğitim ve öğretime başlaması sebebiyle düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, üniversitenin kurucusu AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, AK Parti Konya milletvekilleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Konya Valisi Yakup Canbolat, Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, akademisyenler, öğrenci ve velileri katıldı.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, nitelikli insan gücünün oysa iyi eğitimle olası olacağını belirterek, ülke kaynaklarının büyük bölümünün eğitime ayrıldığını söyledi.

Öğrencilere ve onları yetiştiren tüm öğretmenlere güvenlerinin ölümsüz olduğunu kaydeden Bakan Yılmaz, eğitim hayatında üniversitelere çok önemli görevler düştüğünü vurguladı. Bakan Yılmaz şöyle konuştu:

“Bilgiyi üretime dönüştüren üniversitelerimizle geleceğe sağlam adımlarla yürüyeceğiz. Hiç merak etmeyin Türkiye 2023 hedeflerine mutlaka ulaşacaktır. Çünkü bu ahali bu hedeflere ulaşacağını 15 Temmuz’da gösterdi. Bilim ve irfan ordusu olan üniversiteler topluma yön verecek ışık tutacaktır. Bu kurumlar toplumun bir adım önündedir. Bu eğitim yılında üniversitelerimize ek bir görev düşmektedir. O da bu millete yeniden 15 Temmuz yaşatmamak için gereken şuurun öğrencilere verilmesidir. Ülkemiz 15 Temmuz 2016 tarihinde başlayan milli iradeyi, demokrasiyi, halkımızın sarsılmaz birliğini niyet bölge alçak bir darbe girişimine maruz kaldı. Bir ülkenin yeniden böyle karanlık bir gece yaşamaması için, uçurumun kenarına gelmemesi için hepimize düşen sorumluluklar var. Üniversitelerimizin fikri, vicdanı bağımsızlık, hakka inanan, ilmin ışığında sorgulayan bireyleri yetiştirmesi ve bizi millet yapan değerleri öğrencilerimize aktarması gerekir. Zinde ve kararlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin geliştirilmesi için devamı için gençlerimizin demokrasi kavramını içselleştirmesi gerekir. 15 Temmuz’da yaşanan karanlık gece milletimizin, bilhassa gençlerin sahip olduğu bilinçle yerini aydınlık bir gündüze bırakmıştır. Biz üniversitelerimizin bu sorumluluğun gereğini hakkıyla yerine getireceğine inanıyoruz.“

“Öğrencilerimiz uygulamalarda sahanın içerisinde olacak”

Üniversitenin kurucusu AK Parti Karaman Milletvekili Recep Misafir ise konuşmasında, nitelikli ürünler yetiştirerek, Türkiye’yi milletlerarası arenada ön plana dışında tutmak için ihtisas üniversitesini kurduklarını söyledi. Konuk, “Biz bu yola 2009 yılında çıktık. 2009‘dan sonra çoğu arama konferansı gerçekleştirdik. Dünyanın çoğu ülkesinden paydaşları eğlence ettik. Onlarca toplantı yaptık. Bunun sonucunda bir ihtisas üniversitesi olarak burayı kurduk. Yeni eğitim anlayışıyla, işleyişimize katkı maddesi veren bir yapıyla üniversite devreye girdi. Öğrencilerimiz uygulamalarda sahanın içerisinde olacak. Üniversitemiz çok daha süratli ve ivedi büyüyecek. Almanya 1 kilogramlık ihracatından 4,5 dolar kazanırken biz 1,5 dolar kazanıyoruz. Çünkü ürünü nitelikli işleyemiyoruz” diye konuştu.

“Üniversitenin kurulması milli tarım için fazla önemlidir”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Konya Yiyecek ve Tarım Üniversitesi’nin kurulmasının ulusal tarım için kayda değer olduğunu kaydetti. Bakan Yardımcısı Daniş, “Artık sadece fazla üretmenin yetmediği bir dönemdeyiz. Planlı, yeteri kadar, pazara tarafından ve AR-GE’yi işin içine katarak daha yüksek verimli ürünleri daha eksik maliyetle üreteceksiniz, rekabet edebileceksiniz. Dolayısıyla bilgiyi ve hikmeti toprakla birleştirip çiftçimizi bereketle buluşturabileceksiniz. Avrupa’nın tamamından daha pozitif veterinerlik ve ziraat fakültelerine sahibiz. Tarımda fazla önemli gelişmeler elde etmemize rağmen üniversitelerde üretilen bilginin tarıma tamamen aktarılmadığının da farkındayız. Dolayısıyla tam bu dönemde, Konya Şeker’in ülkemize ve tarıma kazandırdığı üniversitenin kurulması milli tarım için fazla önemlidir” biçiminde konuştu.

“Traktör kullanmasını bilmeyen mezun olamayacak”

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mikdat Çakır, traktör kullanmasını bilmeyen, hayvanla mesai arkadaşlığı yapmayanı mezun etmeyeceklerini anlattı. Çakır, “Bizim öğrencilerimiz dersi görecek, tulumu giyecek fabrikaya girecek, çöpçülük, işçilik, artist yardımcılığı, el yatkınlığı haklarından bir bir tek geçerek mevzun olacak. Traktör kullanmasını bilmeyen, gül ve ağaç budamasını bilmeyen çapa yapmasını bilmeyen bu okuldan mevzun olamayacaktır. Hayvanla mesai arkadaşlığı yapmayan buradan mevzun olamayacaktır. Burada mevzu şudur; ekonomiyi tanımlarken toprak anapara girişimci tanımı vardı evvelden. Toprak kısmını cümbür cemaat unuttu derhal her yerde toprağa mutasyon başladı. Bitmiş biyosisteme mutasyon başladı. Yiyecek ve tarım ismini korkmadan isim olarak üniversiteye yerleştirme şerefi buraya aittir” dedi.

Tarıma ilgi tekrar artacak

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem, üniversitelerinin öğrencilerin tarıma olan ilgisini yeniden artıracağını dile getirdi. Rektör Öktem şöyle konuştu:

“Ülkemizde 18 yaş ve altı 40 milyon nüfus olduğunu düşünürsek, bu çoğu ülkenin nüfusundan daha fazladır. Genç nüfusun nitelikli olarak yetiştirilmesi için eğitimin önemi ve bir o kadarda sorumluluğu ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda dünyada eğitim modellerinin ihtisaslaşmaya yöneldiği görülmektedir. Bunun bir sonucu olarak muhakkak alanlarda yoğunlaşmış eğitim kurumları bulunmaktadır. Ülkemizde üniversite tercihlerinde tarım ile ilgili alanlara algının maalesef fazla düşük olduğu gözlenmektedir. Konya Tarım Üniversitesinin en önemli hedeflerinden biri de bu algıyı değiştirerek başarılı öğrencilerin üniversiteye çekilmesidir. Nitekim kurulduğu birincil yılda Türkiye’nin en yüksek puanını almış öğrencileri seçim eden üniversitesi konumuna gelmemiz üniversitemizi tercih eden öğrencilerin başarı sıralamasını sınava giren 1 milyon 400 bin öğrenci içerisinde 25 binlere oturması bu hedefe ulaştığımızın hoş bir göstergesini oluşturmaktadır.”

Konuşmaların ardından Bakan Yılmaz ve Bakan Yardımcıları Daniş ile Erdem’e günün anısına Recep Konuk kadar plaket verildi.