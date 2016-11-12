Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden Başkan Tutala ziyaret

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Arslan ve beraberindeki öğretim üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ı makamında ziyaret etti.

Dekan Arslan’ın Belediye Başkanı Tutal’ı ziyaretine Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Menşure Özgüven, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Durmuş Tayyar Neşeli, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şenol Galibiyet Erdoğan ve Yrd. Doç. Dr. Ümit Barışma Kutman katıldı.

Prof. Dr. Ahmet Arslan ve beraberindekiler termal su bölgeleri ve Suğla tarım arazilerini gezerek incelemelerde bulundular. Seydişehir’de katıldığı bir toplantıda güneş enerjisi ve termal su ile tasarlanan meyve kurutma tesislerinin ilçeye kurulabileceğini ifade ettiklerini bu konu ile ilgili çalışmaları yürüteceklerini kaydeden Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ahmet Arslan, ayrı alanlarda Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile Seydişehir Belediyesinin birlikte araştırmalar yapabileceğini kaydetti.

Kendisine yapılan ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Belediye ve üniversite ile önemli bir çalışma yapılabilir. Böyle bir ziyaret bizleri de ziyadesiyle memnun etti. Tarım konusunda çalışmaların yanı sıra zeki şehirler konusunda da egzersiz yapabiliriz” dedi.

Heyet daha sonra Sey Termal’a ait Termal Su Bölgesi, Suğla arazisi ve Kuğulu parkı gezerek ilçeden ayrıldı.