Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin akademik yıl açılış töreni

KONYA (AA) – Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni akademik yılda üniversitelere ek bir görev düştüğüne işaret ederek, “O da bu millete bir daha 15 Temmuz’u yaşatmamak için gereken şuurun öğrencilere verilmesidir” dedi.

Yılmaz, Konya Dedeman Otel’de düzenlenen Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin ilk akademik yıl açılış töreninde, üniversitenin gıda ve tarım alanında en yüksek puanla öğrenci aldığını söyledi.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin kentin dördüncü üniversitesi olduğunu anımsatan Yılmaz, kurumun sahip olduğu imkanlarla Türkiye’nin seçkin üniversiteleri arasında bulunduğunu bildirdi.

Yılmaz, üniversitenin, mezuniyet sonrası öğrencilerine iş garantisi vermesi ile diğerlerinden ayrıldığına dikkati çekti. Yılmaz, bilginin kaynağı üniversitelerin toplumun yolunu aydınlatan meşaleler olduğunu vurguladı.

– “2002’de 76 olan üniversite sayısı bugün 181’e ulaşmıştır”

Ülkelerin en büyük gücünün bilgiye sahip nitelikli insan gücü olduğunu anlatan Yılmaz, “Bu kaliteli insan gücünün artırılması, kaliteli eğitimle mümkündür. Bu bilinçle ülkemiz kaynaklarının büyük kısmını eğitime ayırdık. Bu anlamda devlet olarak üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bu düşünce ile üniversite sayısını artırdık. 2002’de 76 olan üniversite sayısı bugün 181’e ulaşmıştır. 81 ilimizin tamamı üniversiteye kavuşmuştur. Bazılarında ise birden fazla üniversite vardır.” diye konuştu.

Yılmaz, üniversitelerin uluslararası rekabet gücüne ulaşmasını da önemsediklerini dile getirerek, hükümet olarak eğitimin her alanına büyük destek verdiklerini ifade etti.

Ülkelerin bilim ve eğitim alanlarında fark oluşturdukça büyüdüğünü belirten Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

“Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi inanıyorum ki gıda ve tarım alanında çarpıcı, örnek alınan bir farklılık oluşturacaktır. Bu eğitim kurumunda öğrencilerimiz teorik bilgi ile uygulamayı birlikte gerçekleştirecek. Bu da okul sonrası üretim sürecini kısaltacaktır. Üretim sürecinin kısalması da insanımızın daha çok refaha kavuşması ve zengin olması demektir. Üniversitelerden beklenen de budur. Ülkeler için tarım sektörü her dönem için önemli olmuştur. Bugün bilgi çağında gıda güvenliği de önemini artırmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi milli ekonominin temeli tarımdır. Bugün ekonomimizin en önemli bölümünü tarım oluşturmaktadır.”

– Üniversitelere ek görev

Yılmaz, yüksek katma değerli ürünlerin ortaya çıkarılması ve satılması halinde Türkiye’nin 2023 hedefine ulaşacağını dile getirerek, “Top, tank, silah yaptık. Şimdi de savaş uçağı yapacağız. Yapar mıyız? Herkes, ‘Yaparız’ diyor. İşte bu millete ‘Yaparız’ dedirten, milletin bu öz güvene sahip olmasıdır. Bu millet öz güvenini de geçen dönem başardıklarımızla kazandı.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin dünya ile yarışacak ürünleri ürettiğini ve ülkenin çok iyi bir yolda olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları dile getirdi:

“Hiç merak etmeyin, Türkiye 2023 hedeflerine mutlaka ama mutlaka ulaşacaktır. Çünkü bu millet bu hedeflere ulaşacağını 15 Temmuz’da gösterdi. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Demokratik ve aydınlık Türkiye hedefinde en büyük destek şüphesiz üniversitelerimizden gelecektir. Çünkü bilim ve irfan yurdu olan üniversiteler topluma yön verecek, ışık tutacaktır. Bu kurumlar daima toplumun bir adım önündedir. Üniversiteler, ait oldukları toplumun rehberidir. Bu akademik yılda üniversitelerimize ek bir görev düşmektedir. O da bu millete bir daha 15 Temmuz’u yaşatmamak için gereken şuurun öğrencilere verilmesidir.”

Milletin şanlı direnişle darbe girişimine karşı durduğunu söyleyen Yılmaz, bu uğurda hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andı.

Konuşmaların ardından Bakan Yılmaz, üniversitenin akademik kadrosu ve protokol üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açılış törenine, Mili Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya milletvekilleri Hüsniye Erdoğan, Leyla Şahin Usta, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.