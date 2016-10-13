Konya GSİM Müdürü Ersöz, Başkan Özaltun'u ziyaret etti

KONYA (AA) – Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor Konya İl Müdürü Ömer Ersöz, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun’u makamında ziyaret etti.

Ziyarette Ersöz, Konya’da bir dizi toplu açılış ve temel atma törenine katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yapımı tamamlanan Beyşehir Gençlik Merkezi’nin açılışını da gerçekleştireceğini ve yarı olimpik yüzme havuzunun da temelini atacağını söyledi.

Beyşehir’e yapılan yatırımlardan söz eden Ersöz, “Bir sentetik çim saha ile soyunma odası ve mevcut eski sahanın tribününü kapatma işi bitirildi. Şu anda da yarı olimpik bir yüzme havuzumuzun inşaatı devam ediyor. Gençlik merkezimiz de bitti. İçerisinin tefrişatı kaldı. Bunlar çok önemli yatırımlar. İmar konusunda olsun, arsa konusunda olsun hiç zorluk yaşamadık. Ben bu anlamda Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum.” dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Özaltun’da Beyşehir’in bu dönem, devlet yatırımları açısından altın devrini yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

“Bizim hedefimiz yediden yetmiş yediye bütün hemşerilerimizin hizmetkarı olmak. Burada asıl olan kriterlerden bir tanesi de genç nüfusumuz. Gençlere ulaşabilmenin en kolay yolu da, onları sporun çeşitli dallarına kanalize etmekten geçiyor. Gençlere ulaşırken de çocuklarımızı internetten, televizyondan uzaklaştırmanın en kolay yolu spor yaptırmak.

Tabi bu münasebetle gerek Beyşehir Belediyesi gerek Büyükşehir Belediyesi ve özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından Beyşehir’imize büyük yatırımlar yapılıyor. Beyşehir’in en büyük sıkıntılarından bir tanesi geçmiş dönemlerde hep konuşulan ve bizden de en çok istenen konu yüzme havuzuydu. Allah’a Şükürler olsun ki yarı olimpik yüzme havuzumuzun temeli atıldı. İnşallah önümüzdeki yıllarda kapalı yüzme havuzu gençlerimizin hizmetine sunulacak.”