Konya Hospitalden aşure ikramı

Konya Hospital, Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulundu.

Konya Hospital, içerisinde bulunduğumuz Muharrem ayı dolayısıyla Kadı İzzettin Camisinde vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Namazdan çıkan vatandaşlar, cami bahçesine kurulan masalarda dağıtılan sıcak aşureyi afiyetle yedi. Aşure ikramı sonra hastanede tedavi gören hastalara, yakınlarına ve hastane personeline karşın devam etti. İkram programı hastanenin Başhekimi Yusuf Ziya Karaca ve Hastane Müdürü’nün katılımıyla gerçekleştirildi.