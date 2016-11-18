Konya İl Alay Komutanından şehit ailesine ziyaret

Konya İl Alay Jandarma Komutanı Albay İsmet Cansaran, Şehit Mehmet Uysal’ın ailesine nezaket ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesine ast Ağıllı köyü mevkiinde PKK terör örgütü mensuplarının kurduğu pusuda girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Kıdemli Üstteki Çavuş Mehmet Uysal’ın eşi Emişe Uysal’ı, Albay Cansaran evinde ziyaret etti. Konya İl Alay Komutanı Albay Cansaran, hem Şehit Mehmet Sakin’ın şehitlik beratını eşi Emişe Uysal’a ibraz etti. Cansaran’ın, Sakin ailesini ziyaretine Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Burak Çelik, Belediye Başkanı Mehmet Tutal’da katılarak bir zaman sohbet etti.

Şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu ifade eden Albay Cansaran, “Vatanımıza canını vererek hizmet eden şehidimiz Mehmet Sakin’ın sizler bize bıraktığı emanetisiniz. Kendisine Allah’tan rahmet, sizlere katlanma ve uzun ömürler diliyoruz. Biz tekrar tekrar sizlerin yanında ve hizmetinizdeyiz. Kapımız, telefonlarımız her zaman açık” dedi.