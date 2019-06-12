Konya ilçelerinde etkili olan dolu yağışı sonrası çalışmalar

KONYA (AA) – Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk bölge genelinde etkinli olan yağışlar sonrası oluşan dolu felaketi dolayısıyla "Devletimiz her zaman olduğu gibi çiftçilerimize destek olacaktır." dedi.

Etkili olan dolu yağışı sonrası bir mesaj yayımlayan Başkan Öztürk, Bozkır, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerinde çok sayıda çiftçinin yaşanan dolu afeti dolayısıyla mağdur olduğunu belirtti. Yaşanan dolu olayı sonrasında Bozkır, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçe Tarım Müdürlükleri ile irtibata geçildiği ve müdürlüklerin mahalle muhtarlarıyla alanda incelemelerde bulunduğunu belirtti.

Başkan Öztürk mesajının devamında şunlara yer verdi:

"Odamızın sorumluluk alanında yer alan Bozkır, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerinde yaşanan afet sonrasında çok sayıda çiftçimizin emeği olan tarımsal alanlar ve ürünleri büyük zararlar gördü. Bölgemiz kırsal bölge olmasından dolayı üreticiler küçük alanlarına tarım sigortası yaptırmıyorlar. Bu dolu afeti sonrasında tarımsal sigorta yapılmasının önemi görülmüş oldu. Ancak bölgemizde yer alan ve bu yaşanan afetten zarar gören çiftçilerimizin yüzde 90'ı sigortasız olduğu için ekmiş olduğu meyve sebzeleri büyük zarar gördü. Bozkır Ziraat Odası olarak önceki dönemlerde de olduğu gibi bölge genelinde yaşanan bir afet olmasından dolayı sigorta yaptırmamış olan çiftçilerimizin de zararları devletimiz tarafından desteklenecektir diye düşünüyoruz. Üreten çiftçimizin bu tarz afetlerde tek dayanağı devletimizdir.

Mahallelerimizde yaşanan afet sonrasında Bozkır, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçe Tarım Müdürlüklerimiz zarar gören mahallelerimizde tespitler yaparak, tutulan tutanakları Tarım Bakanlığımıza gönderecektir. Umuyoruz ki bakanlığımızda bu çiftçilerimizin zararının karşılanmasını sağlayacaktır."