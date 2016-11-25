Konya KHB Genel Sekreteri Koç, klinik şefleri ve hekimlerle bir araya geldi

KONYA (AA) – Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Koç, klinik şefleri ve hekimlerle bir araya geldi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’ndaki toplantıda, son dönemde hastanede hayata geçirilen uygulamalar konuşuldu, daha kaliteli sağlık hizmeti sunma adına uygulanması gereken yeni projeler hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Hastaların sağlık hizmetlerinden en kaliteli şekilde yararlanabilmeleri adına yeni projeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Koç, “Genel sekreterliğin konumuna baktığımız zaman iş yükünün yanı sıra mali yükün de yüzde 35’ini Eğitim ve Araştırma Hastanemiz karşılamaktadır.” dedi.

Başta Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere birliğe bağlı tüm sağlık tesislerinde modern sağlık hizmetlerini ve çağın teknolojik gelişimlerini yakından takip etmeye devam ederek en kaliteli sağlık hizmetini sunma gayreti göstereceklerini belirten Koç, şöyle konuştu:

“Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kısa sayılabilecek bir zaman diliminde hızlı bir değişim yaşandı. Yaklaşık iki yıl gibi bir sürede hastanemiz hem mali yönden hem de sunduğu sağlık hizmeti yönünden önemli bir aşama kaydetmiştir. Hastane içerisinde hemen her kesimden alınan destek ve sinerji ile Türkiye’ye örnek gösterilen bir tablo oluşması sağlanmıştır. Hastanemiz 1. derece riskli hastane grubundan 3. dereceye yani az riskli hastaneler grubuna yükselmiş ve 2017 bütçesini 256 milyon liraya çıkartarak önemli bir başarı elde etmiştir.”