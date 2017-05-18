“Konya-Körfez Ülkeleri İkili İş Görüşmeleri” toplantısı

KONYA (AA) – Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Körfez ülkeleri Temsilcisi Mustafa Göksu, “Bu programa gelirken uçakta yanıma oturan bir Suudi Arabistanlı iş adamı 100 milyon dolarlık bir yatırım yapacağını söyledi.” dedi.

Göksu, TYDTA öncülüğünde düzenlenen “Konya-Körfez Ülkeleri İkili İş Görüşmeleri” programı kapsamında, Körfez ülkelerinden yaklaşık 100 iş adamı ve yatırımcının Konya’ya geldiğini söyledi.

Konya’nın enerji ve sanayi alanlarındaki teknolojilerini Körfez ülkeleri yatırımcısılarıyla buluşturmayı hedeflediklerini anlatan Göksu, Konya’nın 9 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile sanayi ve yenilenebilir enerji alanında önemli bir kent olduğunu dile getirdi.

Göksu, bu bölgelerdeki sanayici ile Körfez ülkeleri sanayicilerini tanıştırarak aralarındaki ticareti arttırmak ve daha sonra bu ticari ilişkileri yatırımlara dönüştürmek için bu etkinliği düzenlediklerine dikkati çekti.

Arap ülkelerinin kalbinin Türkiye ile attığını belirten Göksu, şöyle konuştu:

“İnsanların Türkiye’ye karşı muhabbeti gerçekten çok fazla. Onların kapısına birçok ülke giderken, onlar ısrarla Türkiye diye diretiyorlar. Zaman zaman Türkiye’de yanlış muameleye maruz kalıyorlar, yanlış insanlarla karşılaşıyorlar ama Türkiye muhabbetinden dolayı bunları dostlarına anlatmıyorlar ki Türkiye’ye olan muhabbet azalmasın. Onun için bütün sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve yetkililer dışarıdan gelen kaç insanın ne kadar istihdam sağlayacağını bilemez.

Bu programa gelirken uçakta yanıma oturan bir Suudi Arabistanlı iş adamı 100 milyon dolarlık bir yatırım yapacağını söyledi. Bugün kendisi de bu salonda. Sadece yanıma oturdu, küçük bir sorununu çözdük. Kendisi dedi ki ‘Mustafa, sana söz veriyorum yıl sonuna kadar Türkiye’deki yatırımım 100 milyon dolar olacak’. Bugün uykusuz bir halde de toplantımıza katıldı. Bugün kalbi ve gönlü bizimle olan insanların bu güzel muhabbetlerini yıpratmadan, eskitmeden ülkemize istihdam olarak dönüştürmek için hep birlikte çalışacağız. Buraya getirilen her yabancı yatırımcı adayı, memleketine döndüğünde Konya adına fahri konsolos olarak çalışacak bir elçi gibi görmeliyiz.”

Toplantıya, Konya Valisi Yakup Canbolat, oda ve sivil toplum kuruluşu başkanları ile çok sayıda iş adamı katıldı.