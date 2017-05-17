“Konya-Körfez Ülkeleri İkili İş Görüşmeleri” toplantısı

KONYA (AA) – Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) öncülüğünde, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenen “Konya-Körfez Ülkeleri İkili İş Görüşmeleri” programı kapsamında, Körfez ülkelerinden yaklaşık 100 iş adamı ve yatırımcı Konya’ya geldi.

MEVKA Genel Sekreteri Ahmet Akman, programa ilişkin olarak AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya ve Karaman’ı kapsayan etkinliğin 3 gün süreceğini söyledi.

Başta Suudi Arabistan olmak üzere 8 ülkeden yaklaşık 100 iş adamının programa katıldığını anlatan Akman, şöyle devam etti:

“Karapınar’da güneş enerjisiyle ilgili endüstri ihtisas bölgesi kuruldu. Enerjide bağımlı bir ülkeyiz. Bu bağımlılığın oranını düşürmemiz gerekiyor. Bu sebeple yenilenebilir kaynaklara yönelmeliyiz. Güneş ve rüzgar Türkiye için özellikle de Konya ve Karaman için önemli. Türkiye’deki güneş haritasına baktığımızda bu illerin radyasyon niteliği ve oranı diğer bölgelerden çok farklıdır. Çıplak gözle bile bunu görebiliyorsunuz.”

Yatırımcıların, yenilenebilir enerji potansiyeli nedeniyle Konya ve Karaman’ı ziyaret ettiğini belirten Akman, gelecek 10 yılda Konya’nın enerji üssü olacağını dile getirdi. Akman, “Türkiye’de güneş enerjisiyle ilgili lisanslı yatırımların neredeyse yarısı Konya ve Karaman bölgesinde. Bu bakımdan bölgemiz güneş enerjisinde başkent konumunda. Bunu fark edenler de bölgemize yatırım yapmaya geliyor. Bu program da bunun neticesinde yapılmıştır.” diye konuştu.

Heyetler arası görüşmelerin ardından iş adamları, organize sanayi bölgeleri ve oda başkanlarını ziyaret ederek, sanayi yatırımları hakkında bilgi aldı.