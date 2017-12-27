Konya Kudüs Gecesi’nde buluşacak

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti tanıma kararı ve ardından Birleşmiş Milletler (BM)’in Kudüs tasarısını kabul etmesinin yankıları sürerken Konya bir kez daha Kudüs’ün İslam Alemi’nin kırmızı çizgisi olduğunu tüm dünyaya haykırmaya hazırlanıyor.

Selçuklu Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşları Platformu işbirliğinde 29 Aralık Cuma Günü saat 20:00’de Selçuklu Kongre Merkezi’nde “Büyük Kudüs Gecesi” programı düzenlenecek. Gecede Amerika’nın Kudüs’ü başkent tanıma çabaları ve İsrail’in Filistin topraklarında uyguladığı devlet terörü yeniden telin edilecek. Grup Genç, Sanatçı Ömer Karaoğlu ve Tarihçi Yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun katılacağı gecede Filistin filmi ve Sultan Abdülhamid’in canlandırıldığı kısa bir gösteri de yer alacak. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan “Büyük Kudüs Gecesi”ne tüm vatandaşları davet etti.

Başkan Altay, “ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma çabalarının mazlum coğrafyanın hamisi Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde adeta geri püskürtüldü. Son olarak geçtiğimiz günlerde BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada 128 ülkenin Kudüs tasarısını kabul etmesi hepimizi mutlu ederken, ilk kıblemiz Kudüs üzerinde oynanan oyunlar bir kez daha açığa çıkarıldı. Kudüs tüm Müslümanların göz bebeğidir. Kudüs ve Mescidi Aksa Filistin toprağıdır ve sonsuza kadar ümmetin kalacaktır. Filistin konusunda elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yapmalıyız. Bu konuyu gündemden düşürmemeliyiz. Kudüs vesilesiyle tüm İslam aleminde yeniden filizlenen birlik ve beraberlik ruhu hepimizi mutlu etti. Selçuklu Belediyesi olarak bu ruhun her zaman diri tutulması için devletimizin yanında hareket etmeye devam edeceğiz. Yine bu vesile ile işbirliğini her zaman önemsediğimiz Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformumuz ile birlikte “Büyük Kudüs Gecesi”ni düzenliyoruz. 29 Aralık Cuma Günü Selçuklu Kongre Merkezinde düzenleyeceğimiz gece de Kudüs’ün yalnız olmadığını bir kez daha tüm dünyaya ilan edeceğiz. Çünkü Kudüs işgalci İsrail’e bırakılamayacak kadar değerli ve kıymetlidir. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı gece de birlikte olmaya davet ediyorum” dedi.