Konya merkezli 24 ilde FETÖ/PDY operasyonu
– Haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında örgütün üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 83 kişiden 30’u yakalandı
KONYA (AA) – Konya merkezli 24 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, haklarında yakalama kararı çıkarılan, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 83 kişiden 30’u gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün yapılanmasında aktif rol oynadığı değerlendirilen kişiler belirlendi.
Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında yeteri kadar delil elde edilenlere yönelik etaplar halinde operasyon gerçekleştirdi.
Gözaltına alınanların ifadeleri doğrultusunda çalışmasına yön veren ekipler, örgüte finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik başlatılan çalışmalara devam ediyor. Soruşturma kapsamında, “örgütte yöneticilik yapma”, “terör örgütüne üye olma”, “terör örgütüne finans sağlama”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına karıştıkları değerlendirilen kişiler tespit edildi.
Konya merkezli 24 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 83 kişiyi yakalamak için gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
Şüpheliler arasında sözde, “il-ilçe imamı”, “büyük-küçük bölge imamı”, “ünite imamı”, “bölge talebe mesulü”, “şehir dışı talebe mesulü”, “arama tarama mesulü”, “bölge muhasebecisi”, “eyalet mesulü”, “eyalet muhacir mesulü”, “mütevelli grubu sohbet hocası”, “ser rehber” gibi pozisyonlarda görev alanlar bulunuyor.
Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 17’sinin, aynı suç kapsamında tutuklu oldukları öğrenildi. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.