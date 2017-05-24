Konya merkezli 24 ildeki FETÖ operasyonu
– Operasyon kapsamında gözaltına alınan 38 kişi, adliyeye sevk edildi
KONYA (AA) – Konya merkezli 24 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, 8 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 38’e yükseldi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 38 kişi, adliyeye sevk edildi.
Konya merkezli 24 ilde, 11 Mayıs’ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 83 kişiden 30’u gözaltına alınmış, şüphelilerden 17’sinin aynı suç kapsamında tutuklu oldukları öğrenilmişti.