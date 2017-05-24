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Konya merkezli 24 ildeki FETÖ operasyonu

– Operasyon kapsamında gözaltına alınan 38 kişi, adliyeye sevk edildi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:30

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KONYA (AA) – Konya merkezli 24 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, 8 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 38’e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 38 kişi, adliyeye sevk edildi.

Konya merkezli 24 ilde, 11 Mayıs’ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 83 kişiden 30’u gözaltına alınmış, şüphelilerden 17’sinin aynı suç kapsamında tutuklu oldukları öğrenilmişti.

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