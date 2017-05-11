Konya merkezli FETÖ operasyonları: 36 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün bayan yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Konya merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda, örgüt hiyerarşisinde “abla” diye deyiş edilen yapılanmada bulundukları öne sürülen 6 kadın yakalandı.

Öte yanlamasına, yeniden Konya merkezli 24 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında yakalama kararı çıkarılan, örgütün iddiaya göre üstteki düzey yöneticilerinin de arasında bulunduğu 83 kişiden 30’u gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında örgütün yapılanmasında etkin rol oynadığı değerlendirilen kişiler belirlendi. Arkasında Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Uğraş Şubesi ekipleri, operasyon gerçekleştirdi. Gözaltına alınanların ifadeleri doğrultusunda çalışmasına yön veren ekipler, örgüte finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak edenlere karşın başlatılan çalışmalara devam ediyor. Soruşturma dahilinde, “örgütte idare yapma”, “terör örgütüne üye olma”, “terör örgütüne finans sağlama”, “suçtan kaynaklanan servet değerlerini temize çıkartma” suçlarına karıştıkları değerlendirilen kişiler tespit edildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sıhhat kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.