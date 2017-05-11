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Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

– FETÖ’nün kadın yapılanmasına yönelik, Konya merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 10:10

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KONYA (AA) – Konya merkezli 7 ile Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 6 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün kadın yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda, örgüt hiyerarşisinde “abla” tabir edilen yapılanmada bulundukları öne sürülen 6 kadın şüpheli yakalandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

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